Несколько воздушных целей уничтожены на подлете к Белгороду

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о поражении нескольких воздушных целей на подлете к региону с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО).
«Система ПВО отработала над городом и районом — было обнаружено и уничтожено несколько воздушных целей, двигавшихся в направлении города», — подчеркнул он.По его информации, на текущий момент есть данные о жертвах: один человек погиб, а еще один был ранен.
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