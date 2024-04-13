Байден прервал выходной для консультаций по Ближнему Востоку

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Президент США Джо Байден прервал свой выходной и вернулся в Белый дом для консультаций с командой по безопасности из-за ухудшения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.
Отмечается, что глава государства проводил выходной в штате Делавэр. Однако он вынужден был вернуться в Вашингтон на день раньше из-за необходимости срочного обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.
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Анастасия Чинкова