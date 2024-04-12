США изменили расстановку своих сил на Ближнем Востоке

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США на фоне угрозы удара Ирана по Израилю изменили расстановку своих сил на Ближнем Востоке. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что ситуация в регионе была тщательно проанализирована, после чего было принято решение внести определённые корректировки.
Кирби отказался приводить детали разведданных, но отметил, что власти США действительно опасаются возможного удара.
Политик подчеркнул, что Вашингтон постоянно контактирует со своими партнёрами в Израиле для обеспечения безопасности.
Ранее телеканал CBS News, ссылаясь на американских чиновников, сообщал, что США предполагают совершение атаки Ирана против Израиля 12 апреля. В этот день Тегеран может направить на военные цели свыше сотни дронов и десятки ракет. Отмечалось, что израильской армии будет тяжело защититься от атаки такого масштаба.
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Кирби отказался приводить детали разведданных, но отметил, что власти США действительно опасаются возможного удара.
Политик подчеркнул, что Вашингтон постоянно контактирует со своими партнёрами в Израиле для обеспечения безопасности.
Ранее телеканал CBS News, ссылаясь на американских чиновников, сообщал, что США предполагают совершение атаки Ирана против Израиля 12 апреля. В этот день Тегеран может направить на военные цели свыше сотни дронов и десятки ракет. Отмечалось, что израильской армии будет тяжело защититься от атаки такого масштаба.
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США и Израиль привели свои армии в состояние повышенной готовности
Анастасия Чинкова