Telegraph: Британия должна напасть на Иран в случае удара Тегерана по Израилю

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Колумнист британского издания The Telegraph Ричард Кемп призвал Великобританию начать непосредственные военные действия против Ирана в случае, если Исламская Республика решится атаковать Израиль.
Ранее американские средства массовой информации со ссылкой на иранские и американские сообщали, что Тегеран планирует нанести удары по десяткам чувствительных целей на территории Израиля. Среди них назывались объекты энергетической инфраструктуры, военные и другие объекты. Для этого должны быть использованы баллистические ракеты и ударные беспилотники, начинённые взрывчаткой.
Британский журналист пишет, что Великобритания должна быть готова предпринять прямые военные действия против Ирана. Кемп упрекает США и Британию в слабости, из-за которой «сателлиты» Ирана в секторе Газа и некоторых странах Ближнего Востока с 7 октября нацеливаются на Израиль. По мнению автора публикации, стратегическая некомпетентность Британии, США и других стран Запада поспособствовала сегодняшнему насилию в Израиле и эскалации напряженности в регионе.
Кроме того, пишет Кемп, это привело к тому, что арабские страны, опасаясь Ирана, ищут защиты не на Западе, как было раньше. Здесь колумнист указывает на якобы «территориальные амбиции» России и Китая в ближневосточном регионе.
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Британский журналист пишет, что Великобритания должна быть готова предпринять прямые военные действия против Ирана. Кемп упрекает США и Британию в слабости, из-за которой «сателлиты» Ирана в секторе Газа и некоторых странах Ближнего Востока с 7 октября нацеливаются на Израиль. По мнению автора публикации, стратегическая некомпетентность Британии, США и других стран Запада поспособствовала сегодняшнему насилию в Израиле и эскалации напряженности в регионе.
Кроме того, пишет Кемп, это привело к тому, что арабские страны, опасаясь Ирана, ищут защиты не на Западе, как было раньше. Здесь колумнист указывает на якобы «территориальные амбиции» России и Китая в ближневосточном регионе.
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Александр Бойцов