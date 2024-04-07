ISNA: Иран выпускает девять типов ракет, способных всех достичь целей в Израиле

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
Военная промышленность Ирана производит девять различных типов ракет, которые способны поразить любые цели на территории Израиля. Об этом написали обозреватели иранского информационного агентства ISNA после недавнего израильского удара по генеральному консульству Ирана в Дамаске.
На инфографике, представленной агентством, изображены девять типов баллистических ракет, обладающих достаточной дальностью для нанесения с их помощью удара по еврейскому государству. Это «Саджил», «Хейбар» (четвертое поколение ракет «Хорремшехр»), «Эмад», «Шахаб-3», «Гадр», «Паве», «Фаттах-2», «Хейбар Шекан» и «Хадж Касем». Скорость представленных ракет колеблется от 5 до 14 махов (от 6 120 до 17 136 километров в час).
В публикации указано, что преступное нападение израильского режима на здание консульства Ирана в Дамаске, как и ответ Исламской Республики на это злодеяние, ляжет на Израиль тяжёлой тенью.
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Александр Бойцов