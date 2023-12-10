Байден пригласил Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря

Президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря. Об этом сообщается в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Как сообщила пресс-секретарь Белого дома, Байден позвал Зеленского в Вашингтон, чтобы «подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединённых Штатов поддержке народа Украины».
В свою очередь, в Офисе президента Украины уточнили, что визит Зеленского в США начнётся 11 декабря. Там уточнили, что среди ключевых тем на переговорах будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в частности, совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий двух государств в следующем году
Американскому президенту придётся решить, на какие уступки он готов пойти для того, чтобы добиться разблокировки помощи Израилю и Украине. Ситуация тупиковая, а вопрос финансирования Киева повис на волоске, заключили ранее авторы материала в газете The New York Times.
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В свою очередь, в Офисе президента Украины уточнили, что визит Зеленского в США начнётся 11 декабря. Там уточнили, что среди ключевых тем на переговорах будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в частности, совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий двух государств в следующем году
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Артем Путинцев