Западная помощь Украине сократилась почти на 90 процентов

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Объем помощи Украине стал минимальным с начала вооруженного конфликта на территории Украины. Об этом пишет Bloomberg.
Объем помощи Украине стал минимальным с начала вооруженного конфликта на территории Украины. Об этом пишет Bloomberg.
Согласно исследованиям исследования Института мировой экономики Кильского университета, выделенная Украине помощь сократилась на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сумма финансовой поддержки, направленной Киеву, стала рекордно низкой с января 2022 года.
Авторы статьи обратили внимание на то, что в настоящее время не известно, как будет дальше складываться ситуация в части финансирования Украины.
Несмотря на призывы президента США Джо Байдена о необходимости увеличения помощи Украине, Конгресс отложил рассмотрение этого вопроса на начало следующего года. По-прежнему продолжают помогать Киеву вооружением и финансами Канада и ряд европейских стран. Крупнейшие спонсоры Украины в настоящее время обязательства приостановили.
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Согласно исследованиям исследования Института мировой экономики Кильского университета, выделенная Украине помощь сократилась на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Авторы статьи обратили внимание на то, что в настоящее время не известно, как будет дальше складываться ситуация в части финансирования Украины.
Несмотря на призывы президента США Джо Байдена о необходимости увеличения помощи Украине, Конгресс отложил рассмотрение этого вопроса на начало следующего года. По-прежнему продолжают помогать Киеву вооружением и финансами Канада и ряд европейских стран. Крупнейшие спонсоры Украины в настоящее время обязательства приостановили.
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Анастасия Крестьянова