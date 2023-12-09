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NYT: Поддержка Украины повисла на волоске из-за действий президента США

09 декабря 2023, 14:20
Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

Вопрос дальнейшего оказания военной и финансовой помощи Украины в настоящее время буквально висит на тонком волоске. Причиной этого стали неумелые действия президента США Джо Байдена при взаимодействии с законодателями.

Такое мнение высказали в своей статье политические обозреватели газеты The New York Times. Авторы статьи напомнили о направленном в прошлом месяце в Конгресс запросе о помощи Украине и Израилю, куда глава Белого дома также включил пункт о выделении средств на обеспечение безопасности на мексиканской границе.

Тем самым Байден буквально разворошил осиное гнездо и спровоцировал республиканцев требовать коренных изменений в политике, касающейся приграничной ситуации, указано в публикации. Даже в его собственной партии теперь нет единства по вопросу продолжения оказания поддержки Украине. Теперь американскому президенту придётся решить, на какие уступки он готов пойти для того, чтобы добиться разблокировки помощи Израилю и Украине. Ситуация тупиковая, а вопрос финансирования Киева повис на волоске, заключили авторы материала.

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Эрдоган заявил, что справедливый мир невозможен с США
Эрдоган: справедливый мир возможен, но без США, выступающих против мира в Газе
09 декабря 2023, 17:47

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что справедливый мир невозможен с США. Об этом глава турецкого государства сообщил во время своего выступления.
По мнению Эрдогана, Вашингтон находится на стороне Израиля, что никак не подтверждает их желание по разрешению израильско-палестинского конфликта и установлению справедливого мира.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#палестина
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Медведев обвинил Шольца во лжи после его слов о вине России в нехватке газа
09 декабря 2023, 17:34

Фото: сайт Кремля

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал ложью слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о вине России в прекращении поставок газа в Европу. Немецкий лидер также сказал ранее о том, что Россия также ответственна за повышение цен на энергоносители.
Медведев, который в последнее время вовсе не отличается особой вежливостью и деликатностью в своих обращениях к западным политикам, в свойственной ему манере прошёлся и в адрес Шольца.

«Немец-перец врёт и не краснеет, — написал в своей социальной сети зампредседателя Совбеза. — Сами отвергли наш газ, по факту подставили собственный народ, кинули людей из-за ненависти к России, а теперь врут и изворачиваются, чтобы их не свергли».

Поставки газа в Германию стали значительно затруднены после прошлогодних террористических актов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Даже после этого Россия сама не «закрывала» поставки в западном направлении своих энергоносителей.  Обвинения, аналогичные тем, что безосновательно выдвинул Шольц, уже звучали ранее из Великобритании. Там Путина обвиняли в том, что англичане мёрзнут в своих домах и им не хватает воды, чтобы помыться.

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В МИД высказались о «корейской» модели украинского урегулирования
Захарова: «корейская» модель урегулирования бессмысленна в украинском вопросе
09 декабря 2023, 17:06

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «корейская» модель урегулирования российско-украинского конфликта неприемлема. Об этом сообщает AFP.
По мнению официального представителя МИД России, формула мира, которую предложил украинский лидер Владимир Зеленский в ноябре прошлого года, свидетельствует не о возможном мире, а об ультиматуме к нашей стране. Захарова подчеркнула, что прочный мир на Украине возможен, только в том случае, если Запад перестанет передавать ей оружие, а Киев, в свою очередь, примет новые территориальные реалии.

Она также отметила, что РФ никогда не отвергала политические методы решения любых спорных или конфликтных случаев. Захарова заключила, что Россия не допустит существования на своих границах «агрессивной нацистской страны, с территории которой исходит угроза».

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#киев
#захарова
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Кадыров прокомментировал решение Путина участвовать в выборах
Кадыров назвал решение Путина участвовать в выборах правильным и необходимым
09 декабря 2023, 16:44

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение президента России Владимира Путина участвовать в выборах «абсолютно правильным и необходимым». Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.
Кадыров отметил, что вся Чеченская Республика всецело поддерживает решение главы российского государства. Глава Чечни особенно выделил, что основная задача граждан России заключается в консолидации вокруг Путина, а также в том, чтобы «дать ему закрепить нашу Родину в авангарде мировых держав».

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.

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Назван состав команды Путина на предстоящих президентских выборах
Артём Жога вошёл в группу поддержки Владимира Путина на предстоящих выборах
09 декабря 2023, 14:36

Фото: сайт Кремля

Команда поддержки Владимира Путина была окончательно сформирована на заседании Общероссийского национального фронта. Члены инициативной группы заявили о своей готовности активно и решительно продвигать своего кандидата на предстоящих выборах в марте 2024 года.
Как сообщается в телеграм-канале «РБК», в команду Путина вошёл секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, главный врач столичной больницы № 52 Марьяна Лысенко, президент ФГБУ «Национальный исследовательский центр „Курчатовский институт“», известный актер и с недавнего прошлого председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, а также поп-певица Полина Гагарина.

Не остался в стороне и тот, кто первым узнал о намерении Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок — председатель Народного совета ДНР, Герой ДНР, командир легендарного батальона «Спарта» Артём Жога. В публикации издания подчёркивается, что это только часть команды Путина.

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#днр
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Медведев предложил вариант финала «Слуги народа» с Зеленским 20 лет спустя
По версии Медведева, в конце «Слуги народа» герой Зеленского уходит, как Адольф
09 декабря 2023, 14:30

Фото: сайт Кремля

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале синопсис сценария «последнего эпизода киноэпопеи «Слуга народа».
В версии Медведева постаревший на 20 лет персонаж Владимира Зеленского Василий Голобородько находится в бункере, где висят «портреты учителей - Адольфа, Бенито и Степана». Помощник сообщает Голобородько, что «контрнаступление проходит успешно, однако сейчас наша армия отступает», и жалуется, что «москали и пиндосы взяли нас в клещи».

Далее Голобородько осознает, что если провести переговоры, то они приведут к смене власти. После чего он записывает обращение в социальной сети, говоря, что Украина близка к победе, и принимает «решение покинуть этот мир, как Адольф».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина не является главной заботой США: американцы заботятся прежде всего о себе, даже ценой многих жизней украинцев. 

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#контрнаступление
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В штабе Народного фронта проходит заседание по выдвижению Путина на выборы
09 декабря 2023, 11:37

Фото: сайт Кремля

В Москве в штабе Народного фронта проходит заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на выборы президента. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что партия «Единая Россия» совместно с Народным фронтом обеспечит проведение всех организационных мероприятий, которые связаны с избирательной кампанией действующего президента РФ Владимира Путина.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.

Центральная избирательная комиссия утвердила трехдневное голосование на президентских выборах. Прежде Совет Федерации утвердил дату выборов президента России. Они состоятся 17 марта 2024 года. Однако, ЦИК разместила решение, согласно которому, голосование будет проводиться три дня: 15, 16, 17 марта.

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#президент
#единая россия
#выборы
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Западные СМИ назвали причину падения уровня мирового экспорта
FT: Хуситы срывают экспортные поставки по всему миру
09 декабря 2023, 11:17

Фото: istockphoto/IgorSPb

В текущей ситуации существует значительный риск срыва доставки экспортируемых разными странами товаров через Панамский и Суэцкий каналы. Причины две: сильная засуха в первом случае и нападения хуситов на Корабли в Красном море во втором.
Такими неутешительными прогнозами в канун Рождества и Нового года поделились с читателями аналитики издания The Finantional Times. Понятно, что объем грузоперевозок перед праздниками возрастает: многим людям хочется порадовать подарками родных и близких, живущих в других странах. Да и торговые компании разных стран стараются вдоволь запастись товарами, пользующимися повышенным спросом в период новогодних каникул. Достаточно привести в пример Россию и мандарины.


                                                                                                Фото: istockphoto/zabelin                   


Однако в этом году праздник для многих может быть существенно омрачён. В Центральной Америке стоит небывалая засуха, из-за чего уровень воды в Панамском канале упал до критического уровня. Конечно, сразу же снизилась его пропускная способность. В районе Суэцкого канала реальную угрозу представляют йеменские хуситы, которые нападают на суда в стиле Капитана Крюка или Джека Воробья.



                                                                          Фото: istockphoto/Anze Furlan / psgtproductions

Генеральный директор Института экспорта и международной торговли Марко Форджионе предупредил импортёров, что в этом году может стать вполне реальной ситуация, когда компании  не получат ожидаемый товар в срок (то есть к Рождеству). Он посоветовал представителям бизнеса быть готовыми к тому, чтобы понести убытки.

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#корабль
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У Трампа больше шансов добиться мира в Газе, чем у Байдена, пишут СМИ
WSJ: у Трампа больше шансов добиться мира в секторе Газа, чем у Байдена
09 декабря 2023, 10:09

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Число американских избирателей, которые полагают, что справиться с конфликтом в секторе Газа сможет экс-президент США Дональд Трамп, больше, чем число тех, кто уверен, что эта задача по силам нынешнему американскому лидеру Джо Байдену. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Отмечается, что 44 процента опрошенных уверены в том, что Трамп способен справиться с конфликтом Израиля и Палестины. В то время, как Байдену доверяют лишь 32%. В опросе участвовали 1500 человек.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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