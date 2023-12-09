NYT: Поддержка Украины повисла на волоске из-за действий президента США

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Вопрос дальнейшего оказания военной и финансовой помощи Украины в настоящее время буквально висит на тонком волоске. Причиной этого стали неумелые действия президента США Джо Байдена при взаимодействии с законодателями.
Тем самым Байден буквально разворошил осиное гнездо и спровоцировал республиканцев требовать коренных изменений в политике, касающейся приграничной ситуации, указано в публикации. Даже в его собственной партии теперь нет единства по вопросу продолжения оказания поддержки Украине. Теперь американскому президенту придётся решить, на какие уступки он готов пойти для того, чтобы добиться разблокировки помощи Израилю и Украине. Ситуация тупиковая, а вопрос финансирования Киева повис на волоске, заключили авторы материала.
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