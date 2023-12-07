В США объяснили, почему Зеленский внезапно отменил речь в сенате

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Президент Украины Владимир Зеленский отменил свое выступление перед американскими сенаторами из-за трудностей на фронте, об этом пишет издание Pais.
Обозреватели испанской газеты пояснили, что глава киевского режима таким поступком продемонстрировал нервозность, которая настигла его ввиду проблем у ВСУ на линии боевого соприкосновения.
Напомним, в минувший вторник Владимир Зеленский должен был выступить перед американскими законодателями в преддверии рассмотрения ими вопроса об отправке Украине очередного пакета помощи. Однако глава Минобороны Украины Рустам Умеров заявил, что выступление главы не состоится, подробностей при этом не привел.
Авторы статьи отметили, что проблемы у Киева возникают не только на фронте, но и на политической арене.
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Напомним, в минувший вторник Владимир Зеленский должен был выступить перед американскими законодателями в преддверии рассмотрения ими вопроса об отправке Украине очередного пакета помощи. Однако глава Минобороны Украины Рустам Умеров заявил, что выступление главы не состоится, подробностей при этом не привел.
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Анастасия Крестьянова