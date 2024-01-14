Байден пригрозил республиканцам расплатой за отказ помогать Украине

Фото: РИА Новости/Стрингер
Представители Республиканской партии «дорого заплатят» за отказ в оказании помощи Украине. С такой угрозой выступил американский президент Джо Байден, выступая перед журналистами на лужайке Белого дома.
Его спросили о перспективах поддержки Вашингтоном киевского режима на фоне отсутствия единства в этом вопросе и противодействия конгрессменов.
Он также прокомментировал продолжающиеся консультации по вопросу положения на южных границах США и обеспечения их безопасности. Президент отметил, что он, как и другие члены Республиканской партии, настаивает на серьёзном пересмотре подхода к решению данной проблемы.
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«Что ж, если мои коллеги-республиканцы не обеспечат финансирование Украины, им придётся очень дорого за это заплатить», — заявил Байден.
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Александр Бойцов