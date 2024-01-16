Орбан предложил новый способ финансирования Украины

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Венгрия предлагает оказывать финансовую помощь Украине без вреда для бюджета Евросоюза и без общего кредита, свою долю страна готова выплатить из нацбюджета. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Если мы хотим помочь Украине, в чем, по-моему, есть необходимость, это надо сделать так, чтобы не было вреда для бюджета ЕС», - сказал Орбан на совместной пресс-конференции со словацким коллегой Робертом Фицо.
Он отметил, что единовременное выделение Украине 50 миллиардов долларов могут серьёзно навредить европейской экономике. Таким образом, Орбан предложил создать денежный фонд для помощи Украине вне бюджета Евросоюза. Также от подчеркнул, что есть страны, которые хотят взять общий кредит, при этом Венгрия выступает против этого.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна добилась прогресса в получении финансовой помощи от стран Европейского союза на сумму 50 миллиардов долларов. По его словам, проводится работа для того, чтобы получить эти деньги до 1 февраля.
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Элина Позднякова