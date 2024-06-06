«Поймает «белку» или Паркинсон»: Рогов раскрыл, нажмёт ли Байден ядерную кнопку

Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент США Джо Байден последнее время начал чаще демонстрировать признаки ухудшения своего психологического состояния. Порой он ведёт себя слишком энергично, «выпадает» из ситуации, очень тихо говорит и использует записки с подсказками, сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на интервью с более чем 45 собеседниками, работавшими с Байденом последние семь месяцев.
На фоне ухудшения ментального состояния Байдена риск того, что он неосознанно нажмёт красную кнопку и начнёт Третью мировую войну, минимален. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, существует целая система контроля, сдержек и страховки, которая не позволит президенту нажать ядерную кнопку.
Сам глава государства уже давно не руководит Соединёнными Штатами, а всю работу ведёт «коллективный Байден».
Кроме того, Рогов прокомментировал заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа, который утверждает, что Байдена накачивают лекарствами перед каждым публичным выступлением.
В случае победы Джо Байдена на предстоящих президентских выборах в США мало что изменится, поскольку принимать решения и действовать будут те же люди, которые делают это и сегодня. Но формально это будет просто озвучиваться Байденом или через его имя, заключил Рогов.
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По его словам, существует целая система контроля, сдержек и страховки, которая не позволит президенту нажать ядерную кнопку.
«Если он окончательно поймает «белку» или Паркинсон вскружит ему голову, то наверное, от этого шага его остановят помощники и советники, прекрасно понимающие, что всё-таки Байден не совсем с нами в плане восприятия и адекватной оценки окружающего мира», – подчеркнул Рогов.
Сам глава государства уже давно не руководит Соединёнными Штатами, а всю работу ведёт «коллективный Байден».
«Байден – это удобная оболочка для массы людей, которые реально принимают решения, реально руководят и совершают, в том числе, военные преступления, но при этом остаются в тени и ни за что практически не несут ни политической, ни юридической ответственности. Это очень удобно – прикрыться Байденом», – объяснил эксперт.
Кроме того, Рогов прокомментировал заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа, который утверждает, что Байдена накачивают лекарствами перед каждым публичным выступлением.
«Это вполне возможно, по крайней мере по поведению этого человека видно, что старость и болезни делают своё дело, и адекватное восприятие мира даётся ему всё тяжелее и всё на более короткие сроки», — сказал политик.
В случае победы Джо Байдена на предстоящих президентских выборах в США мало что изменится, поскольку принимать решения и действовать будут те же люди, которые делают это и сегодня. Но формально это будет просто озвучиваться Байденом или через его имя, заключил Рогов.
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Анастасия Чинкова