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«Поймает «белку» или Паркинсон»: Рогов раскрыл, нажмёт ли Байден ядерную кнопку

Коллективный Байден: Рогов раскрыл, кто на самом деле управляет США
06 июня 2024, 15:09
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден последнее время начал чаще демонстрировать признаки ухудшения своего психологического состояния. Порой он ведёт себя слишком энергично, «выпадает» из ситуации, очень тихо говорит и использует записки с подсказками, сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на интервью с более чем 45 собеседниками, работавшими с Байденом последние семь месяцев.
На фоне ухудшения ментального состояния Байдена риск того, что он неосознанно нажмёт красную кнопку и начнёт Третью мировую войну, минимален. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, существует целая система контроля, сдержек и страховки, которая не позволит президенту нажать ядерную кнопку.



«Если он окончательно поймает «белку» или Паркинсон вскружит ему голову, то наверное, от этого шага его остановят помощники и советники, прекрасно понимающие, что всё-таки Байден не совсем с нами в плане восприятия и адекватной оценки окружающего мира», – подчеркнул Рогов.

Сам глава государства уже давно не руководит Соединёнными Штатами, а всю работу ведёт «коллективный Байден».

«Байден – это удобная оболочка для массы людей, которые реально принимают решения, реально руководят и совершают, в том числе, военные преступления, но при этом остаются в тени и ни за что практически не несут ни политической, ни юридической ответственности. Это очень удобно – прикрыться Байденом», – объяснил эксперт.

Кроме того, Рогов прокомментировал заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа, который утверждает, что Байдена накачивают лекарствами перед каждым публичным выступлением.

«Это вполне возможно, по крайней мере по поведению этого человека видно, что старость и болезни делают своё дело, и адекватное восприятие мира даётся ему всё тяжелее и всё на более короткие сроки», — сказал политик.

В случае победы Джо Байдена на предстоящих президентских выборах в США мало что изменится, поскольку принимать решения и действовать будут те же люди, которые делают это и сегодня. Но формально это будет просто озвучиваться Байденом или через его имя, заключил Рогов.

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#джозеф байден
#сша
#политика
#владимир рогов
Дуда признался, что ему не доложили о стрельбе солдат по мигрантам
Дуда созвал заседание Совбеза из-за стрельбы польских пограничников по нелегалам
06 июня 2024, 15:49

Фото: iStock/Алексей Витвицкий

Президент Польши Анджей Дуда созвал заседание Совета национальной безопасности для обсуждения вопроса о стрельбе польских солдат по мигрантам на границе с Белоруссией. Об этом глава государства сообщил журналистам.
«В понедельник выборы (депутатов Европейского парламента. — ред.) закончатся, и я хотел бы, чтобы после полудня — я созову его, скорее всего, на 16:00 (17:00 мск) — состоялся Совет национальной безопасности», — сказал Дуда.

По его словам, на заседании обсудят вопрос о стрельбе со стороны польских пограничников по нелегальным мигрантам на границе с Белоруссией.
Дуда выразил надежду на то, что на встрече будут присутствовать представители всех политических сил, добавив, что подобные ситуации требуют принятия новых правил для польской армии.

Ранее Дуда возмутился тем, что ему не доложили о стрельбе солдат по нелегальным мигрантам на границе с Белоруссией.

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#военные
#страны
#солдаты
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Песков объяснил, почему Путину не показывают карикатуры на него из западных СМИ
Песков назвал однотипными и малоталантливыми карикатуры на Путина в западных СМИ
06 июня 2024, 15:22

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимиру Путину не показывают карикатуры на него из западных СМИ.
Журналисты спросили у представителя Кремля, как в администрации президента относятся к карикатурам на Путина, которые создаются западными изданиями, и почему их не показывают главе государства.

Песков ответил, что в настоящее время стали выпускать много однотипных и мало талантливых изображений. Но есть попадаются какие-то более талантливые карикатуры, их обязательно показывают Путину.

Днём ранее президент в ходе встречи с представителями крупнейших международных информагентств отреагировал на свои карикатуры, представленные в западной прессе. Он ответил словами: «Правильно они рисуют, пусть боятся».

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#владимир путин
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#сми
#россия
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Депутат Хамзаев объяснил готовность Китая к диалогу с Украиной
06 июня 2024, 15:11

Фото: iStock/designer491

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев назвал готовность Китая к развитию отношений с Украиной стандартным поведением страны.
«Это стандартное дипломатическое поведение. В этом нет ничего неожиданного, китайцы всегда ведут аккуратную стратегическую работу. Эти заявления несут дипломатический характер общего значения. Самое важное то, что Китай не участвует в «швейцарской конференции», где Украина пытается собрать квазимнения о том, что и как делать России», — приводят «Известия» слова Хамзаева.

А вот молдавский народ всегда рад сотрудничеству и взаимодействию с российским. Об этом заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул.

«Какие бы действия не предпринимала PAS во главе с Майей Санду, молдавский народ всегда будет дружить с Российской Федерацией. Мы должны соблюдать и должны иметь те же дружеские отношения, которые у нас складывались сотни лет», — прокомментировала в беседе с RT Гуцул.

Ранее российский философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил, что самое главное послание и культурная основа диалога БРИКС заключается в том, чтобы быть способным понимать другого.

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#китай
#украина
#отношения
#политолог
#рф
#молдавия
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Путин проводит встречу с президентом Боливии
06 июня 2024, 15:11

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Боливии Луисом Альберто Арсе Катакорой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Встреча лидеров проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Путин обсудит с президентом Боливии нынешнее состояние и перспективы развития российско-боливийского сотрудничества в сферах экономики, торговли и культуры. Также будут затронуты международные вопросы.

Кроме того, в планах российского президента провести в четверг переговоры с делегациями двух других государств.

Накануне президент России выступил на открытии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), после чего провёл встречу с представителями мировых информационных агентств, на которой также присутствовали гости из недружественных государств.

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#встреча
#россия
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Шольц заявил о боязни немцев угрозы обострения конфликта на Украине
Канцлер ФРГ Шольц: немцы боятся угрозы эскалации конфликта на Украине
06 июня 2024, 14:29

Фото:istockphoto/Diy13

Немецкий народ боится угрозы обострения конфликта на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге с правительственным заявлением. Прямой эфир в YouTube вело издание Der Spiegel.
«Многие граждане боятся, что может произойти эскалация <...>, что безопасность и мир окажутся и у нас под угрозой», – сказал Шольц.

Он отметил, что относится к заботам граждан серьезно и с уважением. Именно поэтому, со слов канцлера, страна подтвердила союзникам, что украинская сторона имеет право себя защищать.

В конце мая официальный представитель германского правительства Вольфганг Бюхнер подтверждал разрешение Берлина киевскому режиму пользоваться немецким оружием, чтобы бить по территории РФ, которая прилегает к Харьковской области.

Бюхнер подчеркивал, что Германия как поставщик вооружений Киеву не становится стороной конфликта на Украине.

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#мир
#украина
#германия
#россия
#олаф шольц
#война
#спецоперация
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Политолог Дугин: Главное послание БРИКС — способность понимать другого
06 июня 2024, 14:07

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Самое главное послание и культурная основа диалога БРИКС заключается в том, чтобы быть способным понимать другого. Об этом сказал российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
Своё мнение он выразил во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Экспертный форум объединения «Роль БРИКС в поиске нового миропорядка» проводится на площадке ПМЭФ сегодня, 6 июня. Сессии и встречи в рамках мероприятия организованы медиагруппой «Россия сегодня» при участии китайского информационного агентства «Синьхуа».

Дугин, выступая на сессии форума, отметил, что БРИКС применяет отличную принятой на западе философию взаимодействия. Объединение уважает культурную идентичность всех своих партнёров и оппонентов, в том числе и стран Запада.

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#форум
#пмэф
#мнение
#мероприятия
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The Hill: Украине нужно уступить РФ территории для завершения конфликта
06 июня 2024, 13:47

Фото: istockphoto/Polecam, PolglishPL!

Чтобы завершить украинский конфликт, киевскому режиму необходимо признать, что потерянные им территории теперь находятся в составе РФ. Об этом в своей статье для издания The Hill написал экс-конгрессмен от Южной Каролины Мик Малвейни.
«Складывается ощущение, что сегодня выбор на Украине стоит так: мир с территориальными уступками России, полный крах Киева, вечный конфликт или эскалация. Из этих вариантов наименее худшим по-прежнему представляется первый», – говорится в материале.

Автор добавил, многие эксперты считают, что Украина навсегда утратит значительную часть своих территорий.

Кроме того, по мнению Малвейни, помощь западных стран не даст Украине возможность поменять ход конфликта.

По словам колумниста, только полноценное военное вмешательство стран Запада может изменить ход событий.

Россия начала денацификацию и демилитаризацию Украины в феврале 2022 года. Москва всегда готова к диалогу, но Киев ввел запрет переговоров на законодательном уровне.

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#россия
#украина
#война
#спецоперация
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Стало известно о переброске кораблей России в Карибский бассейн
Reuters: Россия перебрасывает свои корабли на Карибы
06 июня 2024, 13:40

Фото: iStock/alekseystemmer

Россия перебрасывает в Карибский бассейн корабли и самолёты для проведения в ближайшие недели военных учений. Об этом сообщает Reuters.
Источники изданий убеждены, что учения являются частью ответа российских властей на поддержку Киева со стороны Вашингтона.

По мнению одного из них, Россия с помощью этих учений у берегов США хочет продемонстрировать, что способна на определённый уровень глобальной демонстрации силы. Тем самым российские власти якобы хотят выбить США из колеи и оказать влияние на внешнюю аудиторию.

Корабли, вероятно, остановятся на Кубе и в Венесуэле. По завершению учений они останутся в регионе до конца лета, а осенью проведут ещё одни манёвры.

Власти США не видят в этих учениях угрозу, хотя российская сторона не предупредила об их проведении. Отсутствие тревоги в Белом доме связано с тем, что Россия в период с 2013 по 2020 год ежегодно отправляла корабли в Западное полушарие.

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#россия
#сша
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Экс-разведчик США Скотт Риттер примет участие в ПМЭФ
06 июня 2024, 13:26

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Бывший офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Ранее он сообщил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли у него паспорт при посадке в самолёт, не позволив тем самым вылететь в Россию для участия в ПМЭФ. Он заявлял, что соответствующий приказ был отдан Госдепом США, и пообещал оспорить это решение.


Риттер испытал сильное разочарование, когда правительство страны лишило его возможности лично принять участие в форуме. Однако позднее он сообщил RT, что всё же сможет присутствовать на ПМЭФ, правда в формате видеосвязи. Он подчеркнул, что это позволит не заглушить его голос тем, кто не согласен с его посылами.

Уточняется, что он будет участвовать в сессии RT на ПМЭФ, которая пройдёт 7 июня.

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