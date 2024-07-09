Байден проработает с Зеленским меры по укреплению украинской ПВО

Президент США Джо Байден пообещал проработать с Владимиром Зеленским меры, направленные на укрепление украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).
Американский лидер подчеркнул, что на этой неделе встретится в Вашингтоне с Зеленским и лидерами НАТО. В ходе встречи с украинским президентом он намерен заявить о твёрдой поддержке Киева. Вместе с союзниками будет объявлен ряд новых мер по укреплению ПВО.
Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщало, что заявления о якобы намеренном ударе ВС РФ по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности. На опубликованных кадрах видно, что разрушения вызваны падением ракеты украинской ПВО.
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Анастасия Чинкова