«Верх цинизма»: Слуцкий прокомментировал заявление Белого дома об ударах ВСУ по Крыму

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Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий назвал «верхом цинизма» заявления координатора Совбеза Белого дома Джона Кирби об ударах ВСУ по Крыму американскими ракетами. Об этом написал в своём Telegram-канале.
Слуцкий подчеркнул, что этим заявлением Белый дом призвал, что украинские войска ударяют по Крымскому полуострову поставленными американскими ракетами ATACMS.
Ранее в понедельник Кирби заявил, что Соединённые Штаты не намерены менять свою позицию о действующих ограничениях на атаки ВСУ вглубь территории России на фоне последних обстрелов ВС РФ.
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Анастасия Чинкова