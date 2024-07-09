В Белом доме высказались о снятии ограничений на удары ВСУ по территории России

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Соединённые Штаты не намерены менять свою позицию относительно действующих ограничений на атаки ВСУ вглубь территории России на фоне последних ударов ВС РФ. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Он подчеркнул, что никаких изменений в политике США произведено не будет. Несколько недель назад президент страны Джо Байден дал указания Киеву, согласно которым ВСУ могут использовать поставляемые вооружения для ударов по целям вдоль российско-украинской границы.
Ранее в понедельник Кирби анонсировал крупные заявления об оказании помощи Украине на предстоящем саммите НАТО.
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Анастасия Чинкова