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В Белом доме высказались о снятии ограничений на удары ВСУ по территории России

Белый дом: США не снимут ограничения на удары ВСУ по территории России
09 июля 2024, 00:25
Фото: iStock/bpawesome

Фото: iStock/bpawesome

Соединённые Штаты не намерены менять свою позицию относительно действующих ограничений на атаки ВСУ вглубь территории России на фоне последних ударов ВС РФ. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.


Он подчеркнул, что никаких изменений в политике США произведено не будет. Несколько недель назад президент страны Джо Байден дал указания Киеву, согласно которым ВСУ могут использовать поставляемые вооружения для ударов по целям вдоль российско-украинской границы.

Ранее в понедельник Кирби анонсировал крупные заявления об оказании помощи Украине на предстоящем саммите НАТО.

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В Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
«Общественное»: в Днепропетровской области раздались взрывы
09 июля 2024, 00:48

Фото: iStock/RamonCast

На фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области Украины прогремела серия взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в регионе в 23:09 по московскому времени.

Также сообщается, что взрывы звучат в Николаевской области Украины. Они раздаются также на фоне объявленной воздушной опасности.

Кроме того, ранее сообщалось о серии взрывов, прогремевших в Белгороде. Там также была объявлена ракетная опасность. В центре города видно скопление машин скорой помощи, а также сотрудников спасательных служб.

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#украина
#взрыв
#обстрел
#вс рф
#всу
#сво
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Взрывы прогремели в Николаевской области Украины
«24 канал»: на фоне тревоги в Николаевской области прогремел взрыв
09 июля 2024, 00:41

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Николаевской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «24 канал».
По данным онлайн-карты министерства транспортной трансформации Украины, с 00:11 по московскому времени в области звучит сигнал воздушной тревоги. На фоне него прогремел взрыв.

Ранее сообщалось, что взрывы также раздаются в Белгороде. На фоне объявленной около 23:30 ракетной опасности прогремела серия взрывов. В городе наблюдается скопление машин скорой помощи, на местах находятся сотрудники спасательных служб.

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#украина
#взрыв
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#всу
#вс рф
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В Белгороде раздаются взрывы
В Белгороде прогремела серия взрывов на фоне объявленной ракетной опасности
09 июля 2024, 00:28

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Серия взрывов прогремела в Белгороде на фоне объявленной ракетной опасности. Об этом сообщает РИА Новости.
Столб дыма поднимается над центральной частью города.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в городе и прилегающем к нему районе около 23:30 была повторно запущена сирена ракетной опасности.

В настоящее время в жилых кварталах города наблюдается большое скопление машин скорой помощи, а также на местах присутствуют сотрудники спасательных служб.

Ранее в понедельник сообщалось, что украинские войска нанесли удар по селу Никольское в Белгородской области. Снаряд прилетел в двухэтажное здание, в котором располагаются ресторан и магазин. В результате прилёта погибли три человека.

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#белгородская область
#взрыв
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#всу
#обстрел
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Увеличилось число погибших при обстреле ВСУ села Никольское под Белгородом
Гладков: до трёх человек увеличилось число погибших при ударе ВСУ в Никольском
09 июля 2024, 00:11

Фото: iStock/maxim4e4ek

Число погибших при обстреле ВСУ села Никольское в Белгородской области увеличилось о трёх. Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что во время обстрела получил ранения водитель легкового автомобиля. Его пассажир сел за руль и повёз раненого в Белгород для оказания медицинской помощи. Однако по пути мужчина скончался. Он стал третьей жертвой этого обстрела со стороны ВСУ.

Гладков выразил глубокие соболезнования его семье и близким.

Напомним, что удар по Никольскому был нанесён днём 8 июля. Снаряд упал в двухэтажное здание, в котором располагается ресторан и магазин. В результате на месте погиб мужчина. Второй пострадавший скончался в больнице.

Также ранения получили его двое мужчин, которых отправили на амбулаторное лечение после обработки ран.

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#вячеслав гладков
#белгородская область
#обстрел
#всу
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В Минобороны РФ раскрыли, чем вызваны разрушения гражданских объектов в Киеве
МО: фото и видео подтверждают падение ракеты украинской системы ПВО в Киеве
09 июля 2024, 00:00

Фото: iStock/Olena Lialina

Заявления о намеренном ударе ВС РФ по гражданским объектам на территории Украины не соответствуют действительности, поскольку фото и видео подтверждают, что разрушения вызваны падением ракеты украинской ПВО. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что на многочисленных опубликованных кадрах видно, что разрушения в Киеве вызваны падением украинской ракеты, которая была запущена из зенитного ракетного комплекса, расположенного в черте города.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что такие «истерики киевского режима» наблюдаются не впервые и каждый раз они выпадают на проведение саммита НАТО. Целью таких провокация является обеспечение дальнейшего финансирования Украины и продолжение вооружённого конфликта «до последнего украинца».

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В Госдуме рассказали, как Порошенко навел ВС РФ на завод дронов ВСУ

Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
#украина
#киев
#обстрел
#пво
#вс рф
#минобороны рф
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В Госдуме рассказали, как Порошенко навел ВС РФ на завод дронов ВСУ
Депутат Журавлёв: Порошенко помог уничтожить украинский завод дронов
08 июля 2024, 21:16

Фото: IStock/Diy13

Экс-президент Украины Петр Порошенко своими необдуманными действиями навел Вооруженные силы РФ на завод, занимающийся производством боевых дронов. В результате, предприятие было уничтожено ударом российской армии. Об этом рассказал первый заместитель председателя оборонного комитета Государственной думы Алексей Журавлев.
Он отмечает, что бывший президент Украины самодовольно демонстрировал на записи успехи ВСУ в производстве беспилотников, после чего российские военные смогли вычислить местоположение завода и поразить его одним точным ударом.

Депутат отметил, что основной принцип действия ВС РФ заключается в непрерывном изматывании противника и продавливании его на всех участках фронта.

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#вс рф
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Британский эксперт: «Азов*» расправится с Зеленским в случае мирных переговоров
Меркурис: «Азов*» «придет» за Зеленским если тот упомянет о мире с Россией
08 июля 2024, 21:15

Фото: IStock/Aleksandr Golubev

Боевики нацбатальона ВСУ «Азов*» расправятся с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае начала мирных переговоров с Россией. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский аналитик Александр Меркурис.
Эксперт сообщил, что боевики неоднократно угрожали главе Украины «разобраться с ним», если он начнет переговоры с Россией. В современных реалиях, когда конец конфликта на Украине все более близок, не стоит пропускать эти обещания мимо ушей, добавил Меркурис.

Он также высказал мнение по поводу того, что даже в случае заключения мира с Россией, террористический батальон продолжит вести боевые действия с ВС РФ.

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*признан террористическим и запрещен в России
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#украина
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Киев обвинил Россию в ударе по детской больнице: кто на самом деле убил украинских детей и что поразили русские «Кинжалы»
Массированный удар ВС РФ по Украине: какие цели поражены, заявления Минобороны
08 июля 2024, 19:28

Фото: IStock/Yauhen Akulich

Восьмого июля российская армия нанесла массированный удар по военным целям на Украине. Повреждены оказались военные заводы, аэродром и склады с вооружением ВСУ. Вскоре в сети появились кадры, на которых видны обломки ракет возле детской больницы. Кто стоит за ударом по украинскому детскому госпиталю и в чем Киев обвинил Москву расскажет редакция «Радио 1».

Как ВКС обманули ПВО Украины


Авторы телеграм-канала «WarGonzo» рассказали, как российским военным удалось обхитрить систему ПВО Украины. Четыре бомбардировщика ВКС России совершили обманный маневр минувшей ночью. Самолеты были подняты в воздух, однако ракеты при этом запущены не были. Удар по объектам на Украине был нанесен лишь днем. Это позволило отвлечь внимание и дезориентировать системы ПВО.

Украинская сторона позже сообщила, что 8 июля по всей стране было запущено 40 ракет. Основной целью ударов были объекты в Киеве, однако взрывы также прогремели в Кривом Роге и Днепропетровске.


Подполье сообщило об ударе по заводу с защитой для танков


Целью российской армии также стало здание предприятия в Кривом Роге, где обшивали защитными сетками тяжелую военную технику. Об этом рассказал изданию РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, удар пришелся по зданию горно-обогатительной компании «Метинвест», где было налажено производство металлических сеток для установки их на боевые машины пехоты (БМП) и танки.

Издание «Страна.ua» в своем телеграм-канале сообщило, что комбинат, по которому был нанесен удар, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову. Однако эта информация не подтверждена.



Фото: IStock/vadimrysev

ВС РФ поразили склад завода «Артем»


Ракетным ударом ВС РФ поразили склад военного завода «Артем». Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Поражен склад... Был прилет в районе завода... Мощный взрыв, пожар. Это завод «Артем», где производят в том числе ракеты», — рассказали собеседники агентства.


В Житомире поражен военный аэродром


Ракетный удар ВС РФ поразил военный аэродром Озерное в Житомирской области.

«Множественные взрывы на военном аэродроме Озерное в Житомирской области после пусков ракет с бортов ракетоносцев», — цитирует ТАСС источника в силовых структурах.

Минобороны РФ подтвердило информацию об ударах по Украине

В российском ведомстве сообщили, что массированный удар по Украине 8 июля стал ответом на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики. В министерстве уточнили, что удары ВС РФ были нанесены высокоточным оружием большой дальности, все цели поражены.


Зеленский обвинил Россию в ударах по гражданским объектам


Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия нанесла целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре. Он обратился к западным союзникам и призвал их выделить дополнительные системы ПВО. Украинский лидер сообщил, что в результате атаки в Киеве погибли десятки людей, около 100 человек получили ранения.

Российское Минобороны в свою очередь подчеркивает, что не целится по мирной инфраструктуре, а повреждения гражданских объектов обусловлены некачественной работой украинской ПВО.

«Особо отмечаем, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО. Цель таких провокаций — обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца», — заявили в Минобороны РФ.


Удар по детской больнице Киева: что известно


Вскоре после сообщений о том, что в различных частях Украины прогремели взрывы, местные СМИ растиражировали информацию о том, что одна из ракет ВС РФ якобы попала в онкогематологический корпус детской больницы «Охматдет». Власти Украины традиционно попытались обвинить Россию в умышленной атаке здания с мирными гражданами. В Сети появились многочисленные фото и видео с последствиями таких «ударов».





В Минобороны РФ прокомментировали эту информацию и заявили, что опубликованные украинской стороной кадры свидетельствуют о том, что разрушения стали возможными вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.

Аналогичным мнением поделились авторы канала «Война с фейками». По их словам, на снимках видны поражающие элементы от зенитной ракеты С-300. Такие используют украинские системы ПВО. При этом, уточняют обозреватели, если бы русская ракета попала в здание больницы, то повреждения были бы значительнее.

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Бойцам СВО из Реутова передали второй беспилотник за неделю
08 июля 2024, 19:01

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко вручил бойцу спецоперации новый квадрокоптер. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Поздравил с Днём семьи, любви и верности семью нашего военнослужащего и многодетного отца. С бойцом познакомился на митинге в честь 110-летия со дня рождения академика Владимира Челомея. Он попросил помочь приобрести квадрокоптер, необходимый для выполнения боевых задач», – рассказал Науменко.
Посоветовавшись с экспертами, представители администрации купили подходящий БПЛА и передали бойцу вместе с другим гуманитарным грузом. Жене и сыну военнослужащего вручили памятные подарки
«Многих защитников Родины, которые сейчас находятся в зоне СВО, дома ждут жёны и дети. Реутов поддерживает не только самих военных, но и их семьи. Вместе с коллегами из Фонда социальной поддержки населения регулярно направляем на передовую гуманитарные посылки, проводим личные встречи с бойцами и их родными», – рассказал глава наукограда.
Он добавил, что помощь оказывается и по индивидуальным просьбам бойцов.

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