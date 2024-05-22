Песков указал на последовательность решения о признании Палестины РФ

Фото: Пресс-служба Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о последовательности российского решения признать Палестину в рамках брифинга СМИ. По словам представителя Кремля, Россия — правопреемница СССР, а Советский Союз в свою очередь в финале своего существования признал Палестину.
«Советский Союз, уже на финальной стадии своего существования, как раз признал государство Палестина. И это абсолютно укладывается в соответствующую резолюцию Совета безопасности ООН и подход на основе двухгосударственного урегулирования», — сказал Песков.
До этого сообщалось, что Норвегия, Испания и Ирландия решили признать Палестину. В частности, ирландский премьер Саймон Харрис выразил надежду, что подобный шаг сделают и другие государства. Решение вступит в силу 28 мая.
Сейчас Палестину признают 140 из 193 государств — членов ООН. В их числе Россия, Швеция и Китай.
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Никита Кротов