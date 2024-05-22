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Песков указал на последовательность решения о признании Палестины РФ

Песков: Россия признала Палестину, как и СССР
22 мая 2024, 14:52
Фото: Пресс-служба Кремля

Фото: Пресс-служба Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о последовательности российского решения признать Палестину в рамках брифинга СМИ. По словам представителя Кремля, Россия — правопреемница СССР, а Советский Союз в свою очередь в финале своего существования признал Палестину.
«Советский Союз, уже на финальной стадии своего существования, как раз признал государство Палестина. И это абсолютно укладывается в соответствующую резолюцию Совета безопасности ООН и подход на основе двухгосударственного урегулирования», — сказал Песков.

До этого сообщалось, что Норвегия, Испания и Ирландия решили признать Палестину. В частности, ирландский премьер Саймон Харрис выразил надежду, что подобный шаг сделают и другие государства. Решение вступит в силу 28 мая.



Сейчас Палестину признают 140 из 193 государств — членов ООН. В их числе Россия, Швеция и Китай.

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#россия
#дмитрий песков
#кремль
#палестина
Тысячи швейцарских военных будут обеспечивать безопасность на саммите по Украине
До четырёх тысяч швейцарских военных обеспечат безопасность саммита по Украине
22 мая 2024, 15:16

Фото: iStock/william87

Порядка четырёх тысяч швейцарских военных будут развёрнуты для обеспечения безопасности на саммите по Украине в июне.
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#украина
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#безопасность
#военные
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Британия уверена, что Китай готовит «летальную помощь» России на Украине
Глава МО Британии Шэппс: КНР готовит летальную помощь России на Украине
22 мая 2024, 15:14

Фото: iStock/nevenmn

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Китай готовится предоставить «летальную помощь» России, пишет Reuters.
По словам Шэппса, у американской и британской разведки есть данные, что «летальная помощь будет поступать из Китая в Россию». Все будет происходить в контексте конфликта на Украине.

Штаты обеспокоены этим, потому что в первые дни Китай представлял себя как нейтральная сторона, добавил он. При этом в пользу своих слов Шэппс не привел никаких доказательств.

Ранее КНР заявила о готовности работать над разрешением конфликта на Украине.

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#сша
#китай
#россия
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«Типа случайно»: экс-глава МИД Украины предложил бить вглубь РФ по-хитрому
Экс-глава МИД Украины Огрызко пригрозил России ударами из западного оружия
22 мая 2024, 15:03

Фото: iStock/Zeferli

Украина будет вынуждена «случайно» наносить удары западным оружием по территории РФ, если ей не дадут на это официального разрешения.
Такими атаками пригрозил бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко, пишет Telegraf.

Он подчеркнул, что либо Запад прекращает бояться собственной тени и дает согласие на удары по России, либо Украина сама обезопасит себя, сделав вид, что так получилось случайно.

Экс-министр добавил, что запрет Запада на использование поставленного Украине оружия позволяет ВС РФ бить по территории страны. Он заявил, что это цинично и Украина чувствует себя боксером, которому запретили использовать одну из рук.

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#всу
#россия
#атака
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В России ответили на планы Эстонии построить дорогу вокруг Саатсеского сапога
МИД РФ считает бессмысленными спекуляции о передаче Эстонии Саатсеского сапога
22 мая 2024, 14:27

Фото: iStock/iDymax

МИД РФ заявил, что Саатсеский сапог был и остается территорией России, пишет РБК.
По данным внешнеполитического ведомства, граждане Эстонии могут проезжать по нему без остановок и пограничных формальностей. В целом же Саатсеский сапог — это российская территория и любые спекуляции о его передаче Эстонии лишены смысла, подчеркнули там.

В МИД пояснили, что Саатсеский сапог — часть территории Псковской области. В 2005 году Россия и Эстония и подписали договор, по которому «сапог», площадь которого составляет 115,5 га переходит Таллину, а Москве — лесной надел площадью 68,9 га в волости Меремяэ и 33,9 га территории в окрестностях волости Вярска. Позже документ был отозван.

Сейчас власти Эстонии хотят построить пограничное ограждение, в том числе вокруг Саатсеского сапога, а также возвести вокруг него объездную дорогу. На это в МИД РФ заявили, что из-за ухудшения отношений с Таллином перспективы ратификации пограничных договоров не просматриваются.

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#эстония
#россия
#мид рф
#земля
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Песков отреагировал на решение ЕС по доходам от активов России
Песков: изъятие средств от доходов РФ повлечет последствия
22 мая 2024, 14:19

Фото: сайт Кремля

Изъятие доходов от активов РФ в Евросоюзе — это экспроприация, которая повлечет последствия, пишет ТАСС.
Так решение Евросоюза прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как заявил представитель Кремля, решение Брюсселя нарушает правила и нормы международной финансово-экономической системы. Последствия от таких решений очень опасны, подчеркнул Песков, добавив, что администрация российского президента будет внимательно отслеживать, как именно все это будет реализовываться.

Изъятие доходов от суверенных активов ЦБ РФ — нанесут колоссальный ущерб международной финансово-экономической системе, заключил он.

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#дмитрий песков
#евросоюз
#активы
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Бербок прибыла в Киев, не пообещав военной помощи Украине
Spiegel: Бербок посетила Киев, не пообещав Украине помощи
22 мая 2024, 14:03

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Руководитель германского МИДа Анналена Бербок не предложила киевскому режиму никакой военной помощи во время своего визита на Украину. Министр лишь выразила сочувствие в сложившейся для Незалежной ситуации, пишет издание Der Spiegel.
«Это все слова сочувствия. Но они не могут скрыть тот факт, что министр иностранных дел Германии прибыла с пустыми руками в свой седьмой визит на Украину с начала конфликта»,— отметили журналисты.

Авторы материала добавили, что поскольку военная помощь ВСУ со стороны ФРГ отсутствует, можно говорить о провале германской вооруженной политики.

Таким образом программа Immediate Action on Air Defence (IAAD), направленная на помощь в укреплении ПВО Украины, не дала свои плоды. В частности, ни один партнер ФРГ не дал Самостийной системы ПВО.

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#украина
#киев
#война
#фрг
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Еврокомиссия может не подтвердить статус Грузии как кандидата в члены ЕС
22 мая 2024, 13:51

Фото: iStock/uskarp

Еврокомиссия не подтвердит статус Грузии как кандидата в члены Евросоюза, если не будет отозван закон об иноагентах. Об сообщает Foreign Policy.
Ранее газета Financial Times писала, что несколько европейских государств рассматривают введение санкционных ограничений в отношении Грузии, включая приостановку безвизового режима, из-за закона об иноагентах.

Вполне вероятно, что Еврокомиссия в октябре сообщит о неподтверждении статуса Грузии как кандидата в члены Евросоюза, если до этого момента резонансный закон не будет отозван.

В конце мая главы МИД стран Евросоюза собираются встретиться для обсуждения возможного ответа на принятие закона.

Напомним, что закон «О прозрачности иностранного влияния» был принят парламентом Грузии в окончательном, третьем чтении на прошлой неделе. В субботу президент страны Саломе Зурабишвили наложила на него вето, назвав закон «российским» и «неконституционным».

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#евросоюз
#еврокомиссия
#грузия
#санкции
#ограничения
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«Сатанеют»: Захарова задалась вопросом о влиянии Запада на политиков других стран
Захарова заявила о сатанеющих под влиянием Запада Симоняне и Порошенко
22 мая 2024, 13:41

Фото: сайт МИД РФ

Попадающие под влияние Запада политики «сатанеют». С таким заявлением официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила в своём Telegram-канале.
Тем самым она прокомментировала предложение спикера парламента Армении Алена Симоняна обсудить вопрос неуплаты налогов церковью. А также требование фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде и бывшего президента Украины Петра Порошенко вынести на повестку рассмотрение вопроса о полном запрете Украиной православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.

Захарова задалась вопросом, почему попадающие под влияние западных сил политики в буквальном смысле начинают сатанеть.

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#мария захарова
#мид рф
#политика
#страны
#церковь
#религия
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ЕС отказался переводить России доходы от её активов даже после отмены санкций
22 мая 2024, 13:06

Фото: iStock/ffikretow

Евросоюз не собирается переводить России доходы с её заблокированных суверенных активов даже после отмены санкционных ограничений в отношении страны. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС об экспроприации доходов от реинвестирования активов России для финансирования поставок оружия Киеву.
Отмечается, что доходы, образовавшиеся в результате запрета ЕС на финансовые транзакции в России, не должны передаваться Центробанку России даже после снятия этого запрета.

Совет ЕС не считает российские активы суверенными, а значит нормы защиты к ним неприменимы.

Ранее банковские эксперты неоднократно заявляли, что действия Брюсселя нелогичны. Действия властей ЕС фактически равнозначны тому, что доходы по вкладу в банке не принадлежат его владельцу.

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#евросоюз
#россия
#активы
#санкции
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