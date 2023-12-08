Байден раскрыл, сколько солдат ВС США выставили в Европе против России

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Президент США Джо Байден заявил, что в Европе находится 80 тысяч американских военнослужащих. Об этом говорится в его письме руководству палат конгресса.
По мнению американского лидера, такое количество военных необходимо для сдерживания РФ и «обеспечения безопасности союзников».
Напомним, в 2022 году на территории Европы находилось около 90 тысяч американских солдат, о чем говорится в аналогичном послании президента США от декабря 2022 года.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что беспрецедентным в попытках администрации американского президента Джо Байдена получить от конгресса средства для Украины является то, что Вашингтон никогда раньше не выбивал столько денег для второстепенного государства в стадии распада.
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Напомним, в 2022 году на территории Европы находилось около 90 тысяч американских солдат, о чем говорится в аналогичном послании президента США от декабря 2022 года.
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Екатерина Коршунова