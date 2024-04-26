Байден рассказал, как «валял дурака» в юридической школе

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден 26 апреля признался, что во времена своего обучения в юридической школе он не уделял этому процессу достаточного внимания и «валял дурака».
«Я валял дурака в юридической школе... Я не относился к этому достаточно серьезно», — сказал президент в интервью журналисту Говарду Стерну для радио Sirius XM.Байден также отметил, что учебники приобрел только к середине первого семестра.
Читайте также:
«Съели каннибалы»: Байден спровоцировал очередной международный скандал
Байден призвал Сенат «быстро отправить ему на стол» проект о помощи Украине
Bloomberg: Байден назвал Китай страной «ксенофобов и пенсионеров»
Артем Кузьмин