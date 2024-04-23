«Съели каннибалы»: Байден спровоцировал очередной международный скандал

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Президент США Джо Байден в очередной раз вызвал международный скандал заявив, что его дядю во время Второй мировой войны могли съесть каннибалы Новой Гвинеи. Об этом пишет Reuters.
Из статьи следует, что 17 апреля Байден посетил военный мемориал пропавших без вести, который находится в городе Скрентон в штате Пенсильвания. На мемориале среди прочих находится имя Амброуза Финнегана - дяди американского лидера. Его самолёт сбили над Новой Гвинеей, однако тело так и не удалось найти.
Позднее в Белом доме уточнили, что самолёт Финнегана пропал в море в 1944 году.
В свою очередь премьер-министр Папуа Новой Гвинеи Джеймс Марате возмущённо заявил, что не стоит навешивать на страну ярлыки. По его словам, его страна, а также Соломоновы Острова ещё со времён Второй мировой войны завалены останками людей, обломками самолетов и кораблей, а также остатками бомб. Марате призвал Байдена заняться очищением территории от этих остатков, чтобы можно было найти всех тех, кто числится пропавшими без вести.
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«Он летал на одномоторных самолетах, совершал разведывательные полеты над Новой Гвинеей. Его сбили в районе, где в то время в Новой Гвинее было много каннибалов», – сказал Байден на мероприятии.
Позднее в Белом доме уточнили, что самолёт Финнегана пропал в море в 1944 году.
В свою очередь премьер-министр Папуа Новой Гвинеи Джеймс Марате возмущённо заявил, что не стоит навешивать на страну ярлыки. По его словам, его страна, а также Соломоновы Острова ещё со времён Второй мировой войны завалены останками людей, обломками самолетов и кораблей, а также остатками бомб. Марате призвал Байдена заняться очищением территории от этих остатков, чтобы можно было найти всех тех, кто числится пропавшими без вести.
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Элина Позднякова