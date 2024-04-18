Bloomberg: Байден назвал Китай страной «ксенофобов и пенсионеров»

Фото: сайт Кремля
Президент США Джозеф Байден назвал Китай «ксенофобской» страной. При этом он подчеркнул экономические проблемы государства.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg. Такое мнение глава Белого дома высказал во время своего выступления в Питтсбурге в рамках предвыборной кампании.
Кроме того, по мнению Байдена, Китай испытывает серьёзные проблемы в экономике. В публикации агентства отмечается, что эти слова были одним из самых резких упрёков американского лидера в адрес Пекина.
В свою очередь, МИД Китая ответил на высказывания Байдена вежливо и спокойно. Официальный представитель ведомства Линь Цзянь в ходе ежедневного брифинга лишь уточнила, имел ли в виду американский президент Китай или сами США.
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«У них больше пенсионеров, чем работающих. Они ничего не импортируют. Они ксенофобы», — заявил американский президент.
Кроме того, по мнению Байдена, Китай испытывает серьёзные проблемы в экономике. В публикации агентства отмечается, что эти слова были одним из самых резких упрёков американского лидера в адрес Пекина.
В свою очередь, МИД Китая ответил на высказывания Байдена вежливо и спокойно. Официальный представитель ведомства Линь Цзянь в ходе ежедневного брифинга лишь уточнила, имел ли в виду американский президент Китай или сами США.
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Александр Бойцов