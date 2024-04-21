Байден призвал Сенат «быстро отправить ему на стол» проект о помощи Украине

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Президент США Джо Байден призвал Сенат «быстро отправить на его стол» законопроект о помощи Украине, говорится в опубликованном на сайте Белого дома заявлении американского лидера.
«Я призываю Сенат быстро отправить этот пакет мне на стол, чтобы я мог подписать его и мы могли быстро отправить оружие и технику на Украину для удовлетворения ее неотложных боевых потребностей», – заявил американский лидер.
Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предполагающий выделение Украине дополнительной помощи в размере около 61 миллиарда долларов.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что таким образом Соединенные Штаты проголосовали за увеличение числа жертв российско-украинского конфликта, и пожелал США начала гражданской войны.
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Александр Климов