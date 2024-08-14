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Байден раскрыл, что он ждет от Ирана

Президент США Байден ждет, что Иран не ударит по Израилю при удаче сделки в Газе
14 августа 2024, 00:26
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Президент США Джо Байден заявил, что ждет отказ Ирана от возможного удара по Израилю, если сделка о прекращении огня в секторе Газа будет удачной. Об этом он сообщил журналистам пула Белого дома.
Американского лидера спросили, если сделка по сектору Газа будет успешной, то может ли Иран передумать наносить удар по Израилю в ответ на убийство главы ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
«Я ожидаю этого», — коротко ответил Байден.


Ранее сообщалось, что государственный департамент США одобрил продажу Израилю 50 истребителей F-15 и сопутствующего оборудования общей суммой свыше $18 млрд долларов. Агентство по сотрудничеству в обороне и безопасности минобороны США отмечало, что Израилю к тому же одобрили продажу военной техники, ракет, снарядов для танков и минометов на $1,5 миллиарда долларов.

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Благословение на первое вторжение в Россию со времен Великой Отечественной дал Запад
Bloomberg: Киев изучал разные сценарии атаки на Россию после одобрения США и ЕС
14 августа 2024, 01:01

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Киевский режим рассматривал разные сценарии нападения на Россию после того, как получил одобрение от США и ЕС на первое вторжение на российскую территорию со времен Великой Отечественной войны. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg. При этом союзники по НАТО не верят в то, что Украина сможет закрепиться в Курской области, указано в статье.
«Знакомый с планированием западный чиновник сообщил, что Украина взвешивала несколько возможностей для атаки <…> прежде чем на прошлой неделе вторглась через границу», — отмечается в публикации.
По данным агентства, Украина начала планировать нападение после того, как получила «благословение» от президента США Джо Байдена и Евросоюза.

Особенно подчеркивается, что таким образом Запад благословил первое военное вторжение на территорию России со времен Великой Отечественной войны.

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«Ты воин и должен защищать Родину»: «вагнеровец» с тяжелым ранением бьется на передовой
Штурмовик Ахманов: мы одержим победу и освободим все наши земли
14 августа 2024, 00:35

Фото: istock/Semen Salivanchuk

Константин Ахманов из поселка Куженер продолжает защищать Родину на СВО, несмотря на тяжелое ранение. В свои 29 лет он имеет богатый опыт службы, включая службу в Псковской дивизии ВДВ и участие в боевых действиях в Африке в составе ЧВК «Вагнер».
Прибыв в Луганскую Народную Республику, Ахманов выполнял задачи штурмовика с пулеметом ПКМ, передает портал Pg12.ru. Несмотря на тяжелое ранение, полученное в апреле 2022 года, он продолжает бороться. Ахманов отметил, что работа с пулеметом требует высокой концентрации и мужества, особенно в условиях, когда враг активно пытается взять в окружение.

«У нашего противника ВСУ взгляды фашистские. В 1943 году мы нацистам уже Курскую дугу показали. Поэтому успехов у них там не будет. А мы одержим Победу, освободим все наши земли», — говорит штурмовик.
Он подчеркнул, что философия его службы проста.

«Ты воин, и должен защищать свою Родину, не жалея себя. Достойная смерть — это награда», — заявил он.
Ахманов также высказал мнение о том, что бойцы СВО нуждаются в юридической, психологической и медицинской помощи, и выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за создание фонда «Защитники Отечества». Этот фонд оказывает реальную поддержку участникам СВО и их семьям.

Ахманов тяжело переживает нападение украинских боевиков на Курскую область, утверждая, что победа там недостижима для противника. Он верит в победу своей стороны и планирует вернуться в родное поселение Куженер после окончания спецоперации.

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#украина
#сво
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США одобрили продажу истребителей F-15 для Израиля
Госдеп США одобрил продажу Израилю 50 истребителей F-15 на $18 млрд
14 августа 2024, 00:12

Фото: iStock/rancho_runner

Госдеп США одобрил продажу Израилю 50 истребителей F-15 и сопутствующего оборудования общей суммой свыше $18 млрд долларов. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в обороне и безопасности минобороны США.
Согласно опубликованным данным, в американскую поставку войдут 50 истребителей, 25 наборов для модификаций F-15I, 120 двигателей и другого оборудования. Если отправку вооружения согласуют, то поставки могут начаться в 2029 году.

Вместе с тем Израилю одобрили продажу тактических транспортных средств, ракет средней дальности, боеприпасов для танков и минометов общей стоимостью больше 1,5 миллиарда долларов.

Информацию о согласовании продажи вооружения для Израиля передали в конгресс США.

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#сша
#общество
#поставки
#вооружения
#израиль
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Евросоюз поддержал Киев в нападении на Курскую область
Глава дипломатии ЕС Боррель поддержал Киев в нападении на Курскую область
13 августа 2024, 21:45

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, обсуждая с украинским министром Дмитрием Кулебой нападение на Курскую область, заявил о полной поддержке Киева от имени всего Евросоюза. Об этом он написал в своих соцсетях. Атаку на территорию России Боррель назвал «контрнаступлением в районе Курска».
«Обсудили с Дмитрием Кулебой последнее развитие на линии фронта и контрнаступление в районе Курска. Я повторил полную поддержку ЕС борьбы народа Украины», — написал глава евродипломатии.
Ранее Кулеба писал, что отчитался перед Боррелем об атаке ВСУ на Курскую область. Глава украинского МИД также отметил, что попросил Евросоюз расширить производство и поставки вооружения на Украину.

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Белоусов встретился с министрами обороны Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Мали и ЦАР
13 августа 2024, 21:16

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава Минобороны России Андрей Белоусов встретился с министрами обороны Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Мали и ЦАР во время форума «Армия-2024» в Москве. Об этом сообщает российское оборонное ведомство. Руководители обсудили развитие двустороннего сотрудничества в своей профильной сфере, указано в сообщении.
«Глава российского военного ведомства провел переговоры с министром национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам генералом армии Фан Ван Зянгом, заместителем премьер-министра, министром обороны Республики Союз Мьянма адмиралом Тин Аунг Саном, вице-премьером правительства, министром обороны Лаосской Народно-Демократической Республики генералом армии Тянсамоном Тяннялатом, министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали полковником Садио Камарой и министром национальной обороны и восстановления армии Центральноафриканской Республики Клодом-Рамо Биро», — отмечается в материале.
МО РФ сообщает, что Белоусов обсудил с коллегами нынешнее положение и перспективы развития совместной работы в сфере обороны. Министры обменялись мнениями по самым актуальным вопросам международной обстановки и региональной безопасности.

Также Россия и Лаос подписали новое соглашение о двустороннем военном сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что сразу после открытия Международного военно-технического форума «Армия-2024» состоялась встреча глав Минобороны России и Белоруссии Андрея Белоусова и Виктора Хренина. Министры предметно обсудили сложившуюся военно-политическую обстановку.

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Бизнесмен Дотком: Россия побеждает не только Украину, но и весь блок НАТО
13 августа 2024, 20:18

Фото: iStock/SergeyVButorin

Россия побеждает не только Украину, но и весь блок НАТО, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в своих соцсетях. По его словам, Запад катится в экономическую пустошь.
«Система долгов и печатания денег в США рушится. Запад катится в экономическую пустошь. Ближний Восток пылает. Россия доминирует на Украине и в НАТО. БРИКС покончит с гегемонией США и фальшивым порядком, основанным на правилах. Марионетки США терпят крах повсюду», — написал Дотком.
Бизнесмен также добавил, что человечество сейчас стоит на грани пропасти, а третья мировая война так близко, что начинает становиться неизбежной.

Ранее бывший посол Вашингтона в России Джон Салливан заявил, что США стремительно теряют рычаги давления на Россию, они воспользовались уже «множеством кнутов» во время конфликта на Украине, но теперь им уже просто нечем угрожать Москве.

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Политолог Рар: Немецкое общество разделено пополам из-за украинского конфликта
13 августа 2024, 19:20

Фото: istockphoto/alzay

Общество в Германии в настоящее время разделено пополам из-за полярных взглядов на события, происходящие на Украине. Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар.
В разговоре с изданием NEWS.ru он подчеркнул, что настоящее мнение общественности далеко не всегда отражается в действиях властей, которые принимают решения о поддержке Киева. Эксперт считает, что правящие элиты не смогут примириться с возможностью победы России в украинском конфликте.

По словам политолога, большинство населения восточных земель ФРГ выступает за мирное разрешение противостояния Москвы и Киева. В то время как в западной части страны Россию критикуют и считают агрессором. Поэтому в Германии общество разделено пополам — на тех, кто призывает к дипломатическому урегулированию конфликта и прекращению поддержки Киева, и тех, кто настаивает на необходимости продолжения вооружения Украины против России, заключил Рар.

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В Пентагоне высказались об атаке ВСУ на Курскую область
Пентагон: Киев не предупреждал США о готовящейся атаке ВСУ на Курскую область
13 августа 2024, 19:16

Фото: iStock/icholakov

Украинские власти якобы не предупреждали США о готовящейся атаке ВСУ на Курскую область. Об этом, судя по опубликованной стенограмме, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге. При этом, он отметил, что Киев действует в рамках политики, установленной Штатами.
«Нет, они не информировали нас заранее. <…> Пока что я бы сказал, что, по нашим оценкам, они находятся в рамках той политики, которую мы установили, эта политика не изменилась в том, что касается, в частности, применения американских вооружений», — пояснил Райдер.
Пресс-секретарь Минобороны США также добавил, что американская сторона поддерживает контакт с Украиной.
«Да, мы проводим консультации, обсуждаем это с ними. Мы поддерживаем с ними контакт, когда у нас будет больше информации, мы, конечно, ее предоставим», — сказал он.
Ранее сообщалось, что командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ запросило у украинского Генштаба разрешение на эвакуацию из Курской области из-за больших потерь.

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#сша
#политика
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#всу
#минобороны
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Временного поверенного Молдавии вызвали в МИД РФ из-за сообщений о базе F-16
13 августа 2024, 17:58

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Временного поверенного в делах Молдавии в России Александра Кетрару вызвали в МИД РФ, где ему высказали озабоченность из-за сообщений о том, что одна из баз для передаваемых Киеву истребителей F-16 будет располагаться в этой республике. Соответствующее сообщение разместили на сайте министерства. Ведомство обеспокоено тем, что самолеты киевского режима будут вылетать с аэродромов Молдавии, чтобы наносить удары по России.
«Было указано, что данные тенденции противоречат конституционному статусу постоянного нейтралитета Республики Молдова, ее обязательствам в рамках уставных документов СНГ, негативно влияют на процесс приднестровского урегулирования и подрывают безопасность самой Молдавии, где проживает значительное число российских граждан», — указано в сообщении МИД.
В министерстве также отметили, что Молдавию призвали строго придерживаться нейтрального статуса, который является основой ее государственности. Республика не должна влиять на эскалацию украинского конфликта, вовлекаться в него и деструктивно влиять на ситуацию в Приднестровье.

Ранее бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что Молдавия в настоящее время превратилась в логистический хаб для военных самолетов, сомневаясь, что они перевозят исключительно гуманитарные грузы. Он призвал молдавские власти не втягивать страну в «опасные игры», не превращать Молдавию в поле битвы между Востоком и Западом, а начать говорить о мире и содействии скорейшему завершению украинского конфликта.

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