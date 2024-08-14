Байден раскрыл, что он ждет от Ирана

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Президент США Джо Байден заявил, что ждет отказ Ирана от возможного удара по Израилю, если сделка о прекращении огня в секторе Газа будет удачной. Об этом он сообщил журналистам пула Белого дома.
Американского лидера спросили, если сделка по сектору Газа будет успешной, то может ли Иран передумать наносить удар по Израилю в ответ на убийство главы ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
Ранее сообщалось, что государственный департамент США одобрил продажу Израилю 50 истребителей F-15 и сопутствующего оборудования общей суммой свыше $18 млрд долларов. Агентство по сотрудничеству в обороне и безопасности минобороны США отмечало, что Израилю к тому же одобрили продажу военной техники, ракет, снарядов для танков и минометов на $1,5 миллиарда долларов.
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«Я ожидаю этого», — коротко ответил Байден.
Ранее сообщалось, что государственный департамент США одобрил продажу Израилю 50 истребителей F-15 и сопутствующего оборудования общей суммой свыше $18 млрд долларов. Агентство по сотрудничеству в обороне и безопасности минобороны США отмечало, что Израилю к тому же одобрили продажу военной техники, ракет, снарядов для танков и минометов на $1,5 миллиарда долларов.
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Данил Пономарев