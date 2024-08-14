США одобрили продажу истребителей F-15 для Израиля

Фото: iStock/rancho_runner
Госдеп США одобрил продажу Израилю 50 истребителей F-15 и сопутствующего оборудования общей суммой свыше $18 млрд долларов. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в обороне и безопасности минобороны США.
Согласно опубликованным данным, в американскую поставку войдут 50 истребителей, 25 наборов для модификаций F-15I, 120 двигателей и другого оборудования. Если отправку вооружения согласуют, то поставки могут начаться в 2029 году.
Вместе с тем Израилю одобрили продажу тактических транспортных средств, ракет средней дальности, боеприпасов для танков и минометов общей стоимостью больше 1,5 миллиарда долларов.
Информацию о согласовании продажи вооружения для Израиля передали в конгресс США.
Читайте также:
США забили тревогу из-за невозможности подчинить Россию своей воле
Временного поверенного Молдавии вызвали в МИД РФ из-за сообщений о базе F-16
Политолог Рар: Немецкое общество разделено пополам из-за украинского конфликта
Вместе с тем Израилю одобрили продажу тактических транспортных средств, ракет средней дальности, боеприпасов для танков и минометов общей стоимостью больше 1,5 миллиарда долларов.
Информацию о согласовании продажи вооружения для Израиля передали в конгресс США.
Читайте также:
США забили тревогу из-за невозможности подчинить Россию своей воле
Временного поверенного Молдавии вызвали в МИД РФ из-за сообщений о базе F-16
Политолог Рар: Немецкое общество разделено пополам из-за украинского конфликта
Данил Пономарев