США отправят на Ближний Восток атомную подлодку

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Министр обороны США Ллойд Остин приказал направить на Ближний Восток атомную подводную лодку USS Georgia, оснащенную управляемыми ракетами, передает пресс-служба Пентагона.
Также глава военного ведомства распорядился ускорить переброску авианосца Abraham Lincoln и истребителей F-35C в регион ответственности Центрального командования США. На встрече со своим израильским коллегой Йоавом Галантом Остин выразил приверженность США безопасности Израиля.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты направили на Ближний Восток «крупные военные силы» и истребители F-22 ввиду возможного нападения Ирана на Израиль.
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Александр Климов