Байден рассказал об угрозах жены отправить его в космос

Джозеф Байден (фото: kremlin.ru)
Президент США Джо Байден рассказал об угрозах своей жены Джилл Байден, которая иногда грозит отправить его в космос. Как сообщает New York Post, он сказал это на встрече с президентом Перу Диной Болуарте.
«Каждый раз, когда моя жена считает, что я отбился от рук, она говорит, что позвонит ему, чтобы он отправил меня в космос», – сказал американский президент.
Он также заявил, что опасается, что НАСА поддержит эту идею.
Байден также поблагодарил президента южноамериканской страны за «сотрудничество между США и Перу в освоении космоса».
Ранее Дональд Трамп-младший, сын победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, выразил уверенность, что Байден проголосовал за кандидата от республиканцев.
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Александр Климов