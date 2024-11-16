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Байден рассказал об угрозах жены отправить его в космос

Байден рассказал, что жена иногда угрожает отправить его в космос
Джозеф Байден (фото: kremlin.ru)

Джозеф Байден (фото: kremlin.ru)

Президент США Джо Байден рассказал об угрозах своей жены Джилл Байден, которая иногда грозит отправить его в космос. Как сообщает New York Post, он сказал это на встрече с президентом Перу Диной Болуарте.
«Каждый раз, когда моя жена считает, что я отбился от рук, она говорит, что позвонит ему, чтобы он отправил меня в космос», – сказал американский президент.

Он также заявил, что опасается, что НАСА поддержит эту идею.



Байден также поблагодарил президента южноамериканской страны за «сотрудничество между США и Перу в освоении космоса».

Ранее Дональд Трамп-младший, сын победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, выразил уверенность, что Байден проголосовал за кандидата от республиканцев.

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#космос
Трамп выбрал пресс-секретаря Белого дома
Трамп назначил представлявшую его кампанию Ливитт пресс-секретеарем Белого дома
16 ноября 2024, 05:37

Фото: istockphoto.com/ru/lucky-photographer

Избранный президент США Дональд Трамп назначил пресс-секретаря своей кампании Кэролайн Ливитт пресс-секретарем Белого дома. Об этом сообщает USA Today.
Он заявил, что Кэролайн «умна, вынослива и зарекомендовала себя как очень эффективный коммуникатор».

«Я абсолютно уверен, что она преуспеет на трибуне и поможет донести наше послание американскому народу, когда мы снова сделаем Америку великой», – отметил Трамп.

Ранее Дональд Трамп назначил своего личного адвоката по уголовным делам Тодда Бланша заместителем генерального прокурора. Он подчеркнул профессионализм правозащитник и заверил, что «он отлично справится» со своей задачей.

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#сша
#дональд трамп
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В Славянске раздались взрывы
«Страна.ua»: в Славянске в ДНР прогремели четыре взрыва
16 ноября 2024, 03:30

Фото: iStock/trikolor

Взрыв произошел в контролируемом Украиной Славянске Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает издание «Страна.ua».
По данным издания, в городе произошло четыре взрыва. Подробности не уточняются.

Ранее взрыв был слышен в Сумах, Украина. В тот же день стало известно о пожаре в Одессе. Отмечалось, что здания в центре города загорелись после взрыва, возможно, в связи с ударом. Изображения поднимающегося столба дыма были опубликованы в Интернете.

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#украина
#взрывы
#одесса
#днр
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Бжания обсудил ситуацию в Абхазии с силовиками
16 ноября 2024, 03:08

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с главами правоохранительных органов, на которой обсудил вопрос обеспечения безопасности республики в сложившейся ситуации. Об этом говорится в сообщении секретаря Совета безопасности Абхазии Рауля Лолуа, передает ТАСС.
«Президент не проводил заседание Совета безопасности республики, но при этом проводилось совещание с силовыми структурами, где обсуждались вопросы обеспечения безопасности страны в сложившейся ситуации», – ЗАЯВИЛ он.

До этого один из лидеров оппозиции, герой Абхазии Леван Микаа, сообщил, что Бжания вылетел из страны.

12 ноября в Сухуми, Абхазия, началась широкомасштабная акция протеста из-за задержания противников ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

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#абхазия
#переговоры
#оппозиция
#россия
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Оппозиция Абхазии заявила о бегстве президента
Лидер оппозиции Микаа: президент Абхазии Бжания сбежал
16 ноября 2024, 02:48

Фото: istockphoto/rarrarorro

Президент Абхазии Аслан Бжания сбежал. Об этом заявил один из лидеров оппозиции, герой Абхазии Леван Микаа, сообщает Telegram-канал «D News Абхазия».
По его словам, местонахождение главы государства неизвестно.

«Мы не можем найти тех людей, которые могут нам сказать, куда, в какую сторону [направился Бжания]», – заявил он.

В результате, Микаа добавил, переговоры между правительством и оппозицией закончились, и если президент до утра не выйдет на связь, то вопрос его отставки будет рассматривать парламент.

Ранее пресс-служба президента Абхазии подтвердила, что Бжания покинул столицу. После того, как ему был предъявлен ультиматум с требованием его отставки, политик переехал в свою родную деревню Тамыш. Кроме того, администрация Бжании опровергла слухи о том, что президент находится на российской военной базе.

12 ноября в Сухуми, Абхазия, началась широкомасштабная акция протеста из-за задержания противников ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

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#абхазия
#президент
#переговоры
#оппозиция
#россия
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Зеленский ответил на слова Трампа о переговорах с Россией
Зеленский заявил о желании РФ уничтожить Украину после слов Трампа о переговорах
16 ноября 2024, 02:28

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский раскритиковал слова избранного президента Дональда Трампа о переговорах с Россией. Его цитирует «РБК-Украина».
Зеленский сомневается, что переговоры смогут разрешить конфликт.

«Просто переговоры ради переговоров, когда там сидит [президент РФ Владимир] Путин, не желающий окончания войны, ни к чему не приведут. Он хочет уничтожить Украину», – заявил он.

Глава государства считает, что необходимо «объединить мир вокруг Украины», чтобы у нее была сильная позиция. Он также призвал разработать план, который будет включать «дипломатические дискуссии» с Москвой.

Ранее стало известно, что Трамп намерен «посадить Россию и Украину за стол переговоров» в свой первый день пребывания на посту.

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#владимир зеленский
#украина
#переговоры
#дональд трамп
#сша
#россия
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Израиль нанес удар по ядерному центру Ирана
16 ноября 2024, 02:08

Фото: istockphoto/N Rotteveel

Во время атаки по Ирану израильские военные ударили по «Талегану-2» – объект, где хранилось оборудование для разработки ядерного оружия, пишет Axios со ссылкой на источник.
Расположенный в деревне Парчин недалеко от Тегерана объект, он расположен попал под обстрел под конец октября. Оборудование, хранящееся на его территории, предназначалось для разработки и испытаний пластиковых взрывчатых веществ, которые окружают уран в ядерном аппарате и необходимы для его детонации.

В статье отмечается, что за несколько месяцев до израильского нападения наблюдались «всеобщие опасения» по поводу действий Ирана на объекте.

26 октября Израиль нанес обещанный удар по Ирану. Нападение произошло в ответ на ракетный обстрел, нанесенный еврейскому государству 1 октября.

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#израиль
#иран
#ракетный удар
#ядерное оружие
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Глава МИД Польши объявил «самые важные переговоры» по Украине
16 ноября 2024, 01:47

Фото: iStock/Berezko

Глава МИД Польши Радослав Сикорский анонсировал о «самых важных переговорах» по Украине, которые пройдут в Варшаве на следующей неделе. По данным РИА Новости, он упомянул об этом в разговоре с журналистами.
«Именно в Варшаве будут проводиться самые важные переговоры о войне на Украине. На следующей неделе я буду проводить встречу в формате Веймарского треугольника плюс», — прокомментировал министр звонок канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину.

Он отметил, что на встрече будут присутствовать министры иностранных дел Германии и Франции, а также новый верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас Сибига и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Ранее немецкий политолог Томас Егер высказал мнение, что Шольцу нечего предложить Путину.

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#германия
#россия
#олаф шольц
#владимир путин
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Трамп назвал кандидата на пост министра внутренних дел США
Трамп назначил губернатора Бергмана на пост министра внутренних дел США
16 ноября 2024, 01:31

Фото: iStock/rarrarorro

Избранный президент Дональд Трамп объявил, что назначит миллиардера Дуга Бергама министром внутренних дел и главой национального совета США по энергетике. Слова будущего американского лидера цитирует агентство Reuters.
«Я рад объявить, что Дуг Бергам, губернатор Северной Дакоты, присоединится к моей администрации в качестве министра внутренних дел и председателя недавно сформированного и очень важного Национального энергетического совета», – заявил Трамп.

Утверждается, что совет будет курировать повышение производства всех источников энергии, в основном традиционных.

Ранее стало известно, что сенатора от штата Флорида Марко Рубио, который ранее баллотировался на пост государственного секретаря в Сенате, может заменить невестка избранного президента США Лара Трамп.

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#дональд трамп
#сша
#министр
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В Германии заявили об отсутствии предложений для Путина
Немецкий политолог Егер сообщил об отсутствии предложений Шульца Путину
16 ноября 2024, 01:13

Фото: iStock/photosvit

Канцлеру Германии Олафу Шольцу нечего предложить российскому лидеру Владимиру Путину, заявил немецкий политолог Томас Егер в интервью Bild.
По его словам, в аналогичной ситуации находится еще одна «хромая утка» – нынешний президент США Джо Байден. Егер считает, что американскому лидеру нечего предложить Путину.

Разговор между Шольцем и Путиным состоялся 15 ноября по инициативе немецкой стороны. Их беседа длилась около одного часа, главной темой обсуждения стала ситуация на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал факт разговора политиков как позитивный. В то же время он отметил, что между Путиным и Шольцем существуют «очень глубокие разногласия».

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал решение Шольца позвонить Путину.

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Раскрыты истинные цели звонка Шольца Путину
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