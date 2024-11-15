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В Госдуме увидели сигнал в звонке Шольца Путину

Слуцкий: звонок Шольца Путину – сигнал начавшегося осознания обреченности
Леонид Слуцкий (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Леонид Слуцкий (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Обращение канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину показывает, что Запад начинает понимать невозможность нанести России стратегическое поражение. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.
Он отметил, что впервые за два года глава западноевропейского государства напрямую связался с российскими официальными лицами и заявил о необходимости диалога.

«Звонок Шольца, по сути, сигнал начавшегося осознания обреченности целей "нанесения стратегического поражения России на поле боя"», – заявил лидер ЛДПР.



Ранее глава неправительственной организации Немецкий совет за конституцию и суверенитет Ральф Нимейер заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента России Владимира Путина продемонстрировать свою заинтересованность в мирном урегулировании конфликта на Украине накануне выборов.

Переговоры между Шольцем и Путиным состоялись 15 ноября по инициативе немецкой стороны. В ходе беседы канцлер Германии заявил о необходимости инициировать мирное урегулирование на Украине.

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Украинцам начали продавать «оберег» от мобилизации
Депутат Рады Скороход: украинцам начали продавать пустые повестки с подписью
15 ноября 2024, 23:28

Фото: IStock/reflection_art

Украинцам продают бланки повесток с печатями, которые помогают избежать принудительной мобилизации при встрече с патрулем. Как сообщает УНИАН, об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход.
Она пояснила, что граждане получают в военкомате бланк с печатью и подписью, вносят в него данные и показывают патрулю, а также сообщают о заранее запланированном визите в военкомат.

«Когда вас, например, где-то останавливают, вы вписали свои данные, вписали дату и говорите: "Вот, у меня есть повестка, я иду по повестке завтра"», – сообщила Скороход.

Она пояснил, что такой «оберег» обойдется примерно в 1000 гривен (около 2,4 тысячи рублей).

Ранее пленный украинский военнослужащий Даниил Тарасевич сообщил о всеобщей мобилизации.

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#мобилизация
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Шольц заявил о необходимости сочетания поддержки Украины и «максимальной осторожности»
Канцлер ФРГ Шольц: важно сочетать поддержку Украины и максимальную осторожность
15 ноября 2024, 23:08

Олаф Шольц (фото: kremlin.ru)

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что поддержка Украины должна сочетаться с «максимальной осторожностью», чтобы предотвратить эскалацию конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом. Об этом он заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung и отметил, что не передавал «определенное очень дальнобойное оружие».
Шольц также заявил, что поддержка Германией Украины является «особой задачей, которую невозможно финансировать из текущего бюджета». Канцлер отметил , что Берлин не ожидал, что конфликт затянется надолго, и признал, что более 1,2 миллиона украинских беженцев будут искать защиты в Германии.

Ранее глава неправительственной организации Немецкий совет за конституцию и суверенитет Ральф Нимейер заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента России Владимира Путина продемонстрировать свою заинтересованность в мирном урегулировании конфликта на Украине накануне выборов.

Переговоры между Шольцем и Путиным состоялись 15 ноября по инициативе немецкой стороны. В ходе беседы канцлер Германии заявил о необходимости инициировать мирное урегулирование на Украине.

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#олаф шольц
#германия
#владимир путин
#звонок
#украина
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В Австрии высказались о прекращении поставок газа из России
Канцлер Нехаммер: Австрия готовилась к прекращению поставок газа из России
15 ноября 2024, 22:51

Фото: iStock/Teka77

Австрия ожидала прекращения поставок газа из России с самого начала украинского конфликта и готовилась, что это произойдет. Об этом заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер в эфире телеканала Oe24. По его словам, «Газпром» прекратит поставки газа с завтрашнего дня, 16 ноября.
«Дамы и господа, сегодня днем меня проинформировали, что «Газпром» — российский поставщик газа для OMV — прекратит поставки OMV с завтрашнего дня. Таким образом, произойдет, то, чего мы ожидали на протяжении длительного времени с момента начала войны на Украине, и к чему мы готовились», — отметил он.
Ранее австрийская компания OMV сообщила, что ожидает остановки поставок газа «Газпром экспортом» с 16 ноября. Соответствующее оповещение организация получила от российского поставщика.

До этого OMV заявляла, что выиграла дело против «Газпром экспорта» в международном арбитраже, получив право на 230 миллионов евро компенсации, а также проценты и издержки. Компания добавила, что предпринимает шаги для немедленного взыскания присужденной суммы и подчеркнула, что возможно дальнейшее ухудшение отношений с «Газпром экспортом» по австрийскому контракту, которое может привести к прекращению поставок газа.

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#евро
#остановки
#экспорт
#газпром
#австрия
#поставки
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Два британских истребителя сопроводили российский Ту-142 над Северным морем
15 ноября 2024, 22:33

Фото: iStock/photographicsolutionsuk

Великобритания подняла в воздух два истребителя Eurofighter Typhoon для сопровождения российского противолодочного самолета Ту-142, который пролетал над Северным морем рядом с британскими границами. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на Минобороны Британии. В ведомстве, как отмечается, назвали это якобы вторым подобным случаем за три месяца.
«Два истребителя Typhoon с базы Лоссимут в Шотландии проследовали за российским самолетом морской разведки Ту-142, известным в странах НАТО как Bear-F, когда он пролетал вчера над Северным морем», — сказано в материале.
В издании отмечают, что инцидент произошел через несколько дней после сопровождения российских кораблей британскими ВМС в проливе Ла-Манш.

Ранее сообщалось, что немецкие истребители Eurofighter, участвующие в миссии НАТО по патрулированию неба над Балтийским морем, были подняты в небо, а после сопроводили якобы российский военный самолет-разведчик Ил-20.

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#рф
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Раскрыты истинные цели звонка Шольца Путину
Политолог Данилин заявил о необходимости Шольцу поддержки РФ на выборах
15 ноября 2024, 22:18

Фото: сайт Кремля

Политолог Павел Данилин заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, так как ему нужна поддержка РФ на предстоящих выборах.
«Переговоры России и Украины это не приблизит, и до нового года переговоры не состоятся. Это совершенно не в интересах Зеленского. Это в интересах Шольца. Мы поговорили с Шольцем по причине того, что ему нужна поддержка на выборах. Они с партией «Христианско-демократический союз Германии» сейчас соревнуются. В руководстве ХДС стоит Фридрих Мерц, он негативный человек, который является одним из главных сторонников войны. Если он станет канцлером, ситуация ухудшится, поэтому для нас этот разговор был тоже не бесполезен», — прояснил в беседе с NEWS.ru Данилин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль чётко ценил телефонную беседу главы государства Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, и добавить здесь нечего.

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Глава МИД РФ Лавров: Кремль четко оценил беседу Путина и Шольца
15 ноября 2024, 22:04

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Кремль четко ценил телефонную беседу главы государства Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, и добавить здесь нечего, считает главный дипломат РФ Сергей Лавров.
«Как российская сторона относится, по-моему, уже объявил Кремль, есть сообщение для печати. Добавить нечего... Кремль свои оценки четко изложил», — прокомментировал руководитель российского МИДа в рамках форума «Сир Бани Яс», где обсуждаются вопросы безопасности и мира.

Лавров подчеркнул, что когда говорят: «Мы будем с Украиной столько, сколько будет необходимо», то встает вопрос, кому.

«Уж точно совершенно не украинскому народу», — резюмировал Лавров.

Путин и Шольц провели телефонные переговоры впервые с 2022 года. Канцлер говорил о том, что необходимо начинать переговоры по украинскому кризису.

Ранее сообщалось, что собираются обсуждать в ЕС 19 ноября.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Западные журналисты назвали миротворческую миссию «вторжением».

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#сергей лавров
#новости
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Лавров высказался о позиции Трампа по Украине
Лавров: Россия ждет предложений от Трампа по урегулированию на Украине
15 ноября 2024, 20:54

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не представляет, как избранный президент США Дональд Трамп будет урегулировать конфликт на Украине, однако Россия будет ждать предложений. Об этом он рассказал во время подхода для прессы. По его словам, любой политик, призывающий к миру, а не к войне, заслуживает внимания.
«Мы подчеркиваем, регулярно, когда нас об этом спрашивают, что в любом случае, политик, который говорит, что он не за войну, а мир, заслуживает внимания», — пояснил он.
Лавров подчеркнул, что российская сторона не знает, что может предложить Трамп, но позиция Москвы уже была четко сформулирована — президентом России Владимиром Путиным на его выступлении в МИДе 14 июня 2024 года.

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#лавров
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Экс-генпрокурор Абхазии Ломия объяснил протесты в Сухуме
15 ноября 2024, 20:53

Фото: iStock/rarrarorro

Бывший генпрокурор Абхазии Алексей Ломия заявил, что протесты в Сухуме не имеют никакого отношения к антироссийским настроениям в стране.
«Никакого антироссийского настроения у народа Абхазии нет. Это все надуманно теми людьми, которые на сегодняшний день пригрелись в кресле. У народа Абхазии никаких проблем, никаких вопросов к России и к российскому народу нет. Вопросы конкретно к кучке людей, которые хотят из Абхазии сделать анклав, где будут отмывать свои деньги. Вот поэтому народ и взбеленился», — пояснил в беседе с Газета.ру Ломия.

Он подчеркнул, что всё дело в соглашении, которое пытаются навязать абхазскому народу, в котором нет абсолютно никаких интересов Абхазии. Однако, говорит спикер, против России и россиян это не ведётся.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам экономической политики Николай Арефьев заявил, что отказ абхазской стороны ратифицировать инвестиционное соглашение с РФ никак не скажется на экономике России.

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#абхазия
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МИД РФ отреагировал на позицию Шольца во время звонка Путину
Захарова назвала цинизмом позицию Шольца во время звонка Путину
15 ноября 2024, 20:47

Мария Захарова (фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что позиция канцлера Германии Олафа Шольца «Ничего об Украине без Украины», озвученная во время звонка президенту России Владимиру Путину, — адский цинизм. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Захарова привела цитату польского премьера Дональда Туска, который был поговорил по телефону с Шольцем и был рад услышать, что тот повторил Путину позицию Польши: «Ничего об Украине без Украины».
«Что за адский цинизм! Ведь именно усилиями НАТО «разговоры об Украине» скоро могут быть, по их же выражению, «без украинцев», которых Запад уничтожает своими поставками вооружений и запретами ведения переговоров», — пояснила официальный представитель российского МИД.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин во время телефонного разговора с Шольцем отметил беспрецедентную деградацию российско-германских отношений. При этом подчеркивается, что Россия готова к взаимовыгодному сотрудничеству, в случае интереса со стороны Германии.

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