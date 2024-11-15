В Госдуме увидели сигнал в звонке Шольца Путину

Леонид Слуцкий (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Обращение канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину показывает, что Запад начинает понимать невозможность нанести России стратегическое поражение. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.
Он отметил, что впервые за два года глава западноевропейского государства напрямую связался с российскими официальными лицами и заявил о необходимости диалога.
Ранее глава неправительственной организации Немецкий совет за конституцию и суверенитет Ральф Нимейер заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента России Владимира Путина продемонстрировать свою заинтересованность в мирном урегулировании конфликта на Украине накануне выборов.
Переговоры между Шольцем и Путиным состоялись 15 ноября по инициативе немецкой стороны. В ходе беседы канцлер Германии заявил о необходимости инициировать мирное урегулирование на Украине.
Читайте также:
Шольц заявил о необходимости сочетания поддержки Украины и «максимальной осторожности»
Раскрыты истинные цели звонка Шольца Путину
Глава МИД РФ Лавров: Кремль четко оценил беседу Путина и Шольца
«Звонок Шольца, по сути, сигнал начавшегося осознания обреченности целей "нанесения стратегического поражения России на поле боя"», – заявил лидер ЛДПР.
Ранее глава неправительственной организации Немецкий совет за конституцию и суверенитет Ральф Нимейер заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента России Владимира Путина продемонстрировать свою заинтересованность в мирном урегулировании конфликта на Украине накануне выборов.
Переговоры между Шольцем и Путиным состоялись 15 ноября по инициативе немецкой стороны. В ходе беседы канцлер Германии заявил о необходимости инициировать мирное урегулирование на Украине.
Читайте также:
Шольц заявил о необходимости сочетания поддержки Украины и «максимальной осторожности»
Раскрыты истинные цели звонка Шольца Путину
Глава МИД РФ Лавров: Кремль четко оценил беседу Путина и Шольца
Александр Климов