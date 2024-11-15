Шольц заявил о необходимости сочетания поддержки Украины и «максимальной осторожности»

Олаф Шольц (фото: kremlin.ru)
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что поддержка Украины должна сочетаться с «максимальной осторожностью», чтобы предотвратить эскалацию конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом. Об этом он заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung и отметил, что не передавал «определенное очень дальнобойное оружие».
Шольц также заявил, что поддержка Германией Украины является «особой задачей, которую невозможно финансировать из текущего бюджета». Канцлер отметил , что Берлин не ожидал, что конфликт затянется надолго, и признал, что более 1,2 миллиона украинских беженцев будут искать защиты в Германии.
Ранее глава неправительственной организации Немецкий совет за конституцию и суверенитет Ральф Нимейер заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента России Владимира Путина продемонстрировать свою заинтересованность в мирном урегулировании конфликта на Украине накануне выборов.
Переговоры между Шольцем и Путиным состоялись 15 ноября по инициативе немецкой стороны. В ходе беседы канцлер Германии заявил о необходимости инициировать мирное урегулирование на Украине.
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Ранее глава неправительственной организации Немецкий совет за конституцию и суверенитет Ральф Нимейер заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента России Владимира Путина продемонстрировать свою заинтересованность в мирном урегулировании конфликта на Украине накануне выборов.
Переговоры между Шольцем и Путиным состоялись 15 ноября по инициативе немецкой стороны. В ходе беседы канцлер Германии заявил о необходимости инициировать мирное урегулирование на Украине.
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Александр Климов