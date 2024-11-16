В Германии заявили об отсутствии предложений для Путина

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Канцлеру Германии Олафу Шольцу нечего предложить российскому лидеру Владимиру Путину, заявил немецкий политолог Томас Егер в интервью Bild.
По его словам, в аналогичной ситуации находится еще одна «хромая утка» – нынешний президент США Джо Байден. Егер считает, что американскому лидеру нечего предложить Путину.
Разговор между Шольцем и Путиным состоялся 15 ноября по инициативе немецкой стороны. Их беседа длилась около одного часа, главной темой обсуждения стала ситуация на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал факт разговора политиков как позитивный. В то же время он отметил, что между Путиным и Шольцем существуют «очень глубокие разногласия».
Ранее Владимир Зеленский раскритиковал решение Шольца позвонить Путину.
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Разговор между Шольцем и Путиным состоялся 15 ноября по инициативе немецкой стороны. Их беседа длилась около одного часа, главной темой обсуждения стала ситуация на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал факт разговора политиков как позитивный. В то же время он отметил, что между Путиным и Шольцем существуют «очень глубокие разногласия».
Ранее Владимир Зеленский раскритиковал решение Шольца позвонить Путину.
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Александр Климов