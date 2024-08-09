Байден разочаровался «антидемократическими» действиями властей Грузии

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Президент США Джо Байден выразил разочарование «антидемократической» политикой Грузии в связи с принятием закона об иноагентах. Об этом в соцсетях написала глава кавказского государства Саломе Зурабишвили.
Отмечается, что Байден отправил письмо грузинской коллеге по случаю 16-й годовщины начала войны в Южной Осетии, по итогу которой Россия защитила республику и нанесла поражение войскам Грузии.
В своём письме американский лидер отметил желание грузинского народа осуществить евроатлантическую интеграцию Грузии. Однако власти страны совершают обратные, «антидемократические» действия. В первую очередь это касается принятия закона об иноагентах.
Также Байден указал на многочисленные лживые заявления официальных лиц правительства Грузии, которые не соответствуют нормам желаемого членства в Евросоюзе и НАТО.
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В своём письме американский лидер отметил желание грузинского народа осуществить евроатлантическую интеграцию Грузии. Однако власти страны совершают обратные, «антидемократические» действия. В первую очередь это касается принятия закона об иноагентах.
Также Байден указал на многочисленные лживые заявления официальных лиц правительства Грузии, которые не соответствуют нормам желаемого членства в Евросоюзе и НАТО.
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Анастасия Чинкова