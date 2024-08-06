Президент Грузии недовольна прекращением финансирования США и ЕС

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не понимает решения властей США и ЕС приостановить финансирование грузинской армии и лаборатории Лугара возле Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе пресс-конференции для грузинских СМИ президент Грузии Зурабишвили подчеркнула, что «есть много направлений, по которым это правительство можно наказать, но нельзя, чтобы грузинская армия, которая является основой нашего государства и обороны, была наказана».
Ранее, 31 июля, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о приостановке программы оказания помощи Тбилиси на сумму более $95 млн из-за принятия в Грузии закона об иноагентах. Вслед за этим, грузинские СМИ сообщили, что прекращение финансирования США затронет и лабораторию Лугара.
Кроме того, Европейский Союз принял решение заморозить €30 млн, которые планировалось выделить Министерству обороны Грузии, также в связи с законом об иноагентах.
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Ранее, 31 июля, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о приостановке программы оказания помощи Тбилиси на сумму более $95 млн из-за принятия в Грузии закона об иноагентах. Вслед за этим, грузинские СМИ сообщили, что прекращение финансирования США затронет и лабораторию Лугара.
Кроме того, Европейский Союз принял решение заморозить €30 млн, которые планировалось выделить Министерству обороны Грузии, также в связи с законом об иноагентах.
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Елена Перлова