NYT: Жители грузинской провинции жалеют о распаде СССР и не хотят в НАТО

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Жители промышленной провинции в Грузии до сих пор выражают сожаления по поводу распада Советского Союза. Они считают эпоху СССР лучшим временем за всю историю республики.
Об этом пишут обозреватели газеты The New York Times. В публикации отмечается, что, несмотря на то, что Грузия в последние десятилетия наметила курс на сближение с Западом, а 60% населения хотят, чтобы страна стала членом Евросоюза, эти призывы не являются убедительными для жителей небольших городов. В стране существует напряжённость между теми, кто видит будущее Грузии на Западе, и теми, кто продолжает тосковать по советскому прошлому с его доступной медициной и выстроенной социальной инфраструктурой.
Некоторые горожане воспринимают советский период как время репрессий и оккупации. Для других нахождение в составе СССР связано со временем изобилия и процветания, когда у всех была работа. Сейчас во многих провинциальных населённых пунктах процветают пьянство, безработица и наркомания, отмечают авторы материала.
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Александр Бойцов