В Грузии заявили о риске открытия второго фронта против России

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В Грузии откроется второй фронт военного противостояния с Россией в случае победы оппозиции на парламентских выборах. Об этом премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил в эфире телеканала «Рустави-2».
Он подчеркнул, что гарантирует такую перспективу в случае победы оппозиции.
По словам Кобахидзе, при приходе к власти коллективного Национального движения, Грузия станет вторым фронтом не спустя месяцы, а практически сразу.
Также ранее премьер заявил о необходимости перезагрузки отношений между Грузией и США. Однако восстановление сотрудничества возможно только в случае готовности Вашингтона к встречным шагам.
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По словам Кобахидзе, при приходе к власти коллективного Национального движения, Грузия станет вторым фронтом не спустя месяцы, а практически сразу.
Также ранее премьер заявил о необходимости перезагрузки отношений между Грузией и США. Однако восстановление сотрудничества возможно только в случае готовности Вашингтона к встречным шагам.
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Анастасия Чинкова