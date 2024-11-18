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Байден развернулся и ушёл в джунгли Амазонки после выступления в Бразилии

Джозеф Байден (Фото: whitehouse.gov)

Джозеф Байден (Фото: whitehouse.gov)

Пока ещё действующий президент США Джозеф Байден своим выступлением дал очередной повод для появления новых шуток, острот и мемов. Закончив речь под открытым небом в Бразилии, он отвернулся от микрофона и скрылся в дебрях амазонских лесов.


Об этом сообщает газета The Telegraph. В публикации сказано, что 81-летний уходящий президент США, в своих фирменных тёмных очках-авиаторах, отвернулся от камеры и величественно направился в зелень джунглей.

Авторы материала напоминают, что Байден стал первым президентом США, посетившим Амазонку. Они высказали предположение, что после завершения речи он намеренно ушёл в лес. Сообщалось, что американский президент намерен устроить в джунглях фотосессию для того, чтобы привлечь внимание к проблеме вымирания лесов на фоне техногенных факторов и изменения климата.

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#байден
В Госдуме предложили четырёхдневную рабочую неделю для многодетных
18 ноября 2024, 15:28

Фото: istockphoto/Jirapong Manustrong

В Государственной думе РФ предложили в тестовом режиме ввести четырёхдневную рабочую неделю для одного из родителей в многодетных семьях. Такой же рабочий график предполагается распространить и на одиноких родителей.
С данной инициативой выступил вице-спикер нижней палаты российского парламента, депутат от фракции ЛДПР Борис Чернышов, передаёт РИА Новости. Соответствующее обращение он направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. В документе подчёркивается, что предоставление дополнительного выходного не должно сказываться на уровне дохода работника. Кроме того, депутат предлагает рассмотреть возможность увеличения рабочего дня такого работника до девяти часов по соглашению с работодателем.

Чернышов предлагает провести данный эксперимент на протяжении 12 месяцев в одном или нескольких регионах или на базе крупных государственных предприятий. В случае положительного результата новый трудовой режим будет зафиксирован в Трудовом кодексе и других законодательных актах на федеральном уровне.

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Бербок пригрозила дополнительными санкциями Ирану и КНР за сотрудничество с РФ
18 ноября 2024, 15:12

Фото: iStock/syahrir maulana

Евросоюз введет дополнительные санкции против Ирана за сотрудничество с Россией, а Китай ожидают последствия за якобы поставки БПЛА в Россию. Такое заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Сейчас в Брюсселе проводятся советы глав министерств иностранных дел и обороны ЕС. Перед мероприятием Бербок отметила, что поддержка России в украинском конфликте напрямую касается интересов безопасности Евросоюза.

«Учитывая это, мы вводим дополнительные санкции против Ирана, а также даем понять на фоне китайской поддержки БПЛА, что это должно и будет иметь последствия», — заявила Бербок.

Ранее заместитель командующего КСИР по правовым вопросам генерал Али Шамхани заявил, что США должны выплатить Ирану 1 триллион долларов компенсации за санкции.

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Худшая ситуация для Трампа: чем обернется разрешение Байдена бить вглубь России, реакция Зеленского, предупреждение Путина
18 ноября 2024, 11:20

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине использовать предоставленные Соединёнными Штатами ракеты большой дальности для атак на российскую территорию, сообщает The New York Times, ссылаясь на анонимные источники в американском правительстве. Такие меры необходимы якобы из-за того, что в боевых действиях в Курской области задействованы войска из Северной Кореи. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Реакция Зеленского на решение Байдена


Сообщения СМИ о разрешении применения Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России прокомментировал Владимир Зеленский.

«Сегодня много в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты скажут сами за себя», — сообщил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
При этом Владимир Зеленский не подтвердил, но и не опроверг получение разрешения на удары западным дальнобойным оружием по России.

Фото: iStock/3DSculptor

В США осудили действия Байдена


Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин высказала мнение, что Джо Байден стремится развязать третью мировую войну, позволяя Киеву наносить удары по российской территории с использованием американского оружия. Она подчеркнула, что избиратели, поддержавшие республиканца Дональда Трампа, ясно дали понять, что не хотят финансировать или участвовать в иностранных конфликтах.

«Мы хотим решать наши собственные проблемы», — добавила она.

Бизнесмен Илон Маск также прокомментировал решение властей США относительно ударов дальнобойным оружием по территории России. Он утвердительно ответил на пост пользователя в соцсети X, который утверждал, что «либералы любят войну».

Американский миллиардер Дэвид Сакс высказал мнение, что президент США Джо Байден способствует увеличению напряженности в конфликте на Украине. Он сделал предположение о том, что за последние два месяца на посту президента Байден хочет максимально ухудшить ситуацию с Украиной.

«Его цель — оставить Трампу худшую ситуацию?» — задался вопросом Сакс.

Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший высказался в отношении тех, кто разрешил киевскому режиму использовать дальнобойное оружие для атак на российскую территорию, назвав их имбецилами. Он также выразил мнение, что решение Белого дома связано с желанием военно-промышленного комплекса США получить прибыль.

«Военно-промышленный комплекс, похоже, хочет быть уверенным в начале третьей мировой войны, прежде чем у моего отца появится шанс создать мир и спасти жизни. Надо заморозить эти триллионы долларов. Жизни людей никого не волнуют! Имбецилы!» — написал Трамп-младший в соцсети Х.

Байден разрешил ВСУ бить ATACMS по России: какие регионы под угрозой, чем опасны ракеты
Байден разрешил ВСУ бить ATACMS по России: какие регионы под угрозой, чем опасны ракеты


Решения Байдена нуждаются в пересмотре


Решение о предоставлении разрешения на удары обсуждалось на протяжении нескольких месяцев, сообщает телеканал CNN. Согласно его данным, среди американских чиновников возникли разногласия по поводу целесообразности использования ATACMS. Некоторые из них выражали опасения по поводу возможной эскалации конфликта между Россией и Украиной, в то время как другие беспокоились о снижении запасов оружия.

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп может изменить решение своего предшественника Джо Байдена относительно использования американского оружия для ударов вглубь территории России, утверждают представители администрации.

«Подозреваю, что пересматриваться будет практически все», — сообщил представитель переходной администрации Трампа.

Россия предупредила о последствиях


В сентябре Владимир Путин заявил, что если ВСУ начнут использовать западное дальнобойное оружие для ударов по глубине России, это будет означать прямое вмешательство НАТО в конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.

Кроме того, в сентябре Владимир Путин предложил внести изменения в критерии применения Россией ядерного оружия. Теперь предполагается, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства с участием или поддержкой ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение. Кроме того, Москва сохраняет за собой право использовать ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии, даже если противник применяет обычные вооружения.

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Дональд Трамп-младший назвал имбецилами разрешивших удары вглубь России
18 ноября 2024, 10:58

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Сын новоизбранного президента США Дональд Трамп-младший крайне нелицеприятно высказался о политиках, разрешивших Киеву наносить удары вглубь территории России с использованием западных ракет большой дальности. Он назвал их иимбецилами.
Своё мнение сын президента обнародовал в своём аккаунте социальной сети Х (бывший Twitter). Выглядит его пост довольно пессимистично.

«К чёрту жизнь!!! Имбецилы», — написал Трамп-младший.

Он считает, что решение властей США, Великобритании и Франции принято под давлением американских корпораций военно-промышленного комплекса. Предприятия, производящие вооружения, намерены помешать усилиям нового президента по завершению конфликта на Украине.

«Военно-промышленный комплекс, похоже, хочет быть уверенным в начале третьей мировой войны, прежде чем у моего отца появится шанс создать мир и спасти жизни», — добавил сын Дональда Трампа.

Справка: Имбецил — одна из степеней олигофрении (слабоумия), а именно вторая. Всего их три: дебил, имбецил и идиот.

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#трамп
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Мадуро назвал безумием разрешение Запада Киеву наносить удары вглубь России
18 ноября 2024, 09:31

Владимир Путин и Николас Мадуро (Фото: kremlin.ru)

Власти США, Франции и Великобритании своим разрешением Киеву наносить удары вглубь России западным дальнобойным оружием вступили в фазу мести и безумия. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мажуро.
В своём выступлении на политическом конгрессе, которое транслировал телеканал VTV, он охарактеризовал эти государства как «священный альянс зла». Что до Зеленского, то он для Мадуро «преступный нацист», которому североамериканский империализм, вступив в фазу безумия, разрешил использовать ракеты большой дальности для нападения на «нашу сестру» Россию.

Накануне, 17 ноября, сразу несколько западных СМИ написали, что президент США Джозеф Байден впервые дал Киеву разрешение наносить удары вглубь территории России с использованием американских ракет большой дальности. Скорее всего, это будут ATACMS. Позже Великобритания и Франция также позволили использовать свои ракеты SCALP и Storm Shadow для ударов по России.

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Премьер Британии Стармер не планирует разговаривать с Путиным
18 ноября 2024, 08:52

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не собирается разговаривать с президентом России Владимиром Путиным после того, как стало известно о состоявшемся телефонном разговоре между канцлером Германии Олафом Шольцем и российским лидером. Слова Стармера передает телеканал Sky News.
«Это дело канцлера Шольца — с кем ему говорить. Я не планирую разговаривать с Путиным», — заявил Стармер.
15 ноября в Кремле подтвердили, что между Путиным и Шольцем состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор по инициативе немецкой стороны. По итогу переговоров стороны договорились, что помощники лидеров будут поддерживать связь.

Политолог Павел Данилин заявил, что Шольц позвонил Путину, так как ему нужна поддержка РФ на предстоящих выборах. При этом Владимир Зеленский пытался уговорить его не звонить президенту России.

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Оппозиция Абхазии готова на компромисс в случае отставки правительства
18 ноября 2024, 08:39

Фото: istockphoto/Gil-Design

Абхазская оппозиция согласилась с тем, чтобы обязанности главы государства исполнял действующий вице-президент Бадра Гунба. Но они готовы пойти на это только в случае ухода правительства в отставку.
Об этом заявил один из лидеров оппозиции, председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба, выступая перед сторонниками, передаёт ТАСС.

«На место сегодняшнего премьер-министра назначается уже человек от нас, компромиссная личность, и таким образом мы балансируем исполнительную власть», — сказал он.

По словам Ардзинбы, такой шаг необходим для того, чтобы на предстоящих президентских выборах административный ресурс не был задействован в пользу представителя действующей власти.

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#оппозиция
#правительство
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Ким Чен Ын призвал военных активно готовиться к войне
18 ноября 2024, 07:27

Фото: iStock/Dragos Condrea

Угрожающий характер военной конфронтации США, Южной Кореи и других враждебных сил против КНДР привел к наихудшему в истории напряженности на Корейском полуострове, заявил глава КНДР Ким Чен Ын и призвал ВС республики готовиться к войне. Его слова передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ким Чен Ын 15 ноября выступил перед участниками 4-го совещания командиров и политруков батальонов, которое состоялось впервые за 10 лет.

«Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул важность хорошей подготовки батальонов и деятельности командиров батальонов и батальонных политруков в ускорении наращивания политической и военной мощи страны, чтобы регулярные вооруженные силы и все республиканские силы могли готовиться к войне», — говорится в сообщении.

По словам главы КНДР, Запад и США используют украинскую армию как передовой ударный отряд в войне против РФ, которую ведут, чтобы накопить боевой опыт и расширить сферы военного вмешательства.

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В России предложили рассмотреть ядерный удар как ответ на решение Вашингтона
Главред Коротченко: на разрешение бить вглубь РФ стоит ответить ядерным ударом
18 ноября 2024, 05:43

Фото: istockphoto.com/ru/allanswart

Россия должна рассмотреть возможность нанесения одиночного демонстрационного ядерного удара в водах у берегов Великобритании и Франции после того, как Украине разрешили нанести удары дальнобойными ракетами по территории Российской Федерации, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с РИА Новости.
Он назвал ситуацию, при которой украинская армия может нанести массированный удар крылатыми ракетами британского, французского и американского производства по территории России, взрывоопасной. По мнению эксперта, демонстрационный ядерный удар покажет решимость России в случае непринятия мер для предотвращения подобных действий со стороны Киева.

До этого газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия якобы вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.

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