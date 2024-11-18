Байден развернулся и ушёл в джунгли Амазонки после выступления в Бразилии

Президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине использовать предоставленные Соединёнными Штатами ракеты большой дальности для атак на российскую территорию, сообщает The New York Times, ссылаясь на анонимные источники в американском правительстве. Такие меры необходимы якобы из-за того, что в боевых действиях в Курской области задействованы войска из Северной Кореи. Подробности читайте в материале «Радио 1».