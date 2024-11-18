Байден развернулся и ушёл в джунгли Амазонки после выступления в Бразилии

Джозеф Байден (Фото: whitehouse.gov)
Пока ещё действующий президент США Джозеф Байден своим выступлением дал очередной повод для появления новых шуток, острот и мемов. Закончив речь под открытым небом в Бразилии, он отвернулся от микрофона и скрылся в дебрях амазонских лесов.
Об этом сообщает газета The Telegraph. В публикации сказано, что 81-летний уходящий президент США, в своих фирменных тёмных очках-авиаторах, отвернулся от камеры и величественно направился в зелень джунглей.
Авторы материала напоминают, что Байден стал первым президентом США, посетившим Амазонку. Они высказали предположение, что после завершения речи он намеренно ушёл в лес. Сообщалось, что американский президент намерен устроить в джунглях фотосессию для того, чтобы привлечь внимание к проблеме вымирания лесов на фоне техногенных факторов и изменения климата.
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Александр Бойцов