Джозеф Байден (фото: kremlin.ru)
Конгрессвумен Белого дома Марджори Тейлор-Грин заявила, что президент США Джо Байден пытается развязать третью мировую войну перед своим уходом, разрешая удары вглубь РФ американским оружием. Об этом она написала в социальной сети X.
Она отметила, что американская общественность, проголосовав за республиканца Дональда Трампа, продемонстрировала, что они «не хотят финансировать иностранные войны».
Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории Российской Федерации.
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«Мы хотим решать наши собственные проблемы», – подчеркнула политик.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории Российской Федерации.
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Александр Климов