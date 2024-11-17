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В Конгрессе обвинили Байдена в попытке развязать третью мировую войну из-за ударов вглубь РФ

Тейлор-Грин: Байден пытается развязать третью мировую разрешая удары вглубь РФ
Джозеф Байден (фото: kremlin.ru)

Джозеф Байден (фото: kremlin.ru)

Конгрессвумен Белого дома Марджори Тейлор-Грин заявила, что президент США Джо Байден пытается развязать третью мировую войну перед своим уходом, разрешая удары вглубь РФ американским оружием. Об этом она написала в социальной сети X.
Она отметила, что американская общественность, проголосовав за республиканца Дональда Трампа, продемонстрировала, что они «не хотят финансировать иностранные войны».

«Мы хотим решать наши собственные проблемы», – подчеркнула политик.



Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории Российской Федерации.

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Кандидат в канцлеры ФРГ заявил о намерении поставить Киеву ракеты Taurus
Хабек о намерении поставить Киеву ракеты Taurus в случае избрания канцлером ФРГ
17 ноября 2024, 23:38

Фото: iStock/bluejayphoto

Министр экономики и защиты климата ФРГ и кандидат в канцлеры от «зеленых» Роберт Хабек в случае избрания главой правительства разрешит поставку крылатых ракет Taurus Киеву, сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала ARD.
Журналисты спросили политика, изменил ли бы он решение канцлера Германии Олафа Шольца не передавать данные ракеты Киеву.

«Ответ на этот вопрос – да», – заявил Хабек.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок потребовала поставки Украине дальнобойного оружия. Дипломат не указала прямо на немецкую крылатую ракету Taurus. При этом она уточнила, что такие страны, как Франция и Великобритания, уже поставляют Киеву аналогичное оружие.

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#германия
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#украина
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В Госдуме назвали снятие запрета на удары вглубь РФ местью Трампу от Байдена
Белик: разрешение Байдена бить вглубь РФ – месть Трампу
17 ноября 2024, 23:28

Фото: iStock/Oleg Elkov

Снятие США запрета на нанесение Украиной ударов вглубь Российской Федерации с использованием американского оружия является местью президента США Джо Байдена победившему на выборах Дональду Трампу, считает депутат Государственной Думы Дмитрий Белик. Его слова цитирует РИА Новости.
Депутат пояснил, что нынешний американский лидер отомстил «за поражение демократов на выборах», оставив Трампу «негативный переговорный багаж».

«Перед своим уходом Байден плеснул бензина в пламя войны, и запомнится этим в истории», – подчеркнул депутат.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.

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#курская область
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Лавров прибыл в Бразилию на саммит G20
17 ноября 2024, 22:33

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро. Там он примет участие в саммите Группы двадцати (G20), проинформировало ТАСС.
Лавров прибыл в Бразилию из Абу-Даби, где принял участие в международном форуме по вопросам мира и безопасности «Сир Бани Яс». На саммите Группы двадцати он возглавляет делегацию Российской Федерации по поручению президента Владимира Путина.

Глава Министерства иностранных дел России выступит 18 ноября на пленарных заседаниях по вопросам борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформы глобальных институтов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее передавала, что в рамках саммита G20 у Сергея Лаврова пройдёт серия двусторонних переговоров.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Владимира Зеленского не будет на саммите G20 в Бразилии, о чем он сожалеет.

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МИД Абхазии: Попытка госпереворота негативно влияет на отношения с РФ
17 ноября 2024, 22:19

Фото: iStock/ rarrarorro

МИД Абхазии заявило, что попытка государственного переворота в Абхазии наносит урон международному имиджу республики и пагубно влияет на взаимоотношения с Россией.
«Министерство иностранных дел Абхазии расценивает события, имевшие место 15 ноября, как попытку государственного переворота. Произошедшее наносит урон международному имиджу нашей страны и негативно влияет на взаимоотношения со стратегическим союзником — Российской Федерацией», — передало МИД республики.

В ведомстве отменили, что президент Абхазии Аслан Бжания находится на территории республики и продолжает выполнять свои должностные обязанности. Сейчас принимаются все меры для стабильного обеспечения жизнедеятельности Абхазии, все органы государственной власти функционируют в штатном режиме.

Ранее Аслан Бжания встретился с главами правоохранительных органов. С ними он обсудил вопрос обеспечения безопасности государства в текущей ситуации.

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Оппозиция Грузии будет продолжать протест в центре Тбилиси
17 ноября 2024, 21:48

Фото: РИА Новости/ Стрингер

В Тбилиси оппозиционеры собираются продолжать протестовать против итогов выборов в парламент Грузии, проинформировало РИА Новости.
Представители оппозиционной партии «За перемены» совместно со сторонниками расставляют палатки в центре столицы республики. Палатки устанавливают перед зданием Тбилисского государственного университета в районе Ваке. Параллельно акция проходила перед парламентом Грузии в Тбилиси, но находившиеся там люди перемещаются к университету — они хотят присоединиться к протестующим.

В центре столицы уже образовались крупные пробки. Лидер оппозиционной партии «Коалиция за перемены» Ника Гварамия объявил, что акция с перекрытием дорог будет продолжаться не меньше суток. Один из лидеров коалиции «Единство — Национальное движение» Григол Вашадзе сказал, что происходящее — «предупредительный мирный протест».

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Назвали страну, которая ограничит въезд российских туристов
Черногория собирается ввести визы для туристов из России и Белоруссии
17 ноября 2024, 21:31

Фото: iStock/ SCStock

Власти Черногории заявили, что в ближайшее время страна может ввести визы для граждан России и Белоруссии. Это необходимо для вступления государства в члены ЕС, проинформировало издание «Дан».
Черногория подала заявку на вступление в Евросоюз и ещё в 2010 году получила официальное подтверждение. С того времени страна меняет своё законодательство согласно требованиям ЕС. Изменения касаются и соблюдения правил, действующих в Шенгенской зоне.

«До сих пор существовала практика введения виз на одну страну ежегодно, но сейчас этот процесс будет значительно ускорен. Россия стоит на первом месте», – передал источник.

Эксперты подчёркивают, что введение виз для граждан Российской Федерации на въезд в Черногорию — это невыгодно для обоих государств. Туристы из России станут меньше выбирать местом отдыха курорты Адриатического моря, а черногорцы лишатся весомой доли прибыли от туристической отрасли.

«Введение виз для граждан России и Белоруссии является потенциально чувствительным политическим шагом», — обращают внимание авторы материала.

Визовый режим для туристов из РФ и Белоруссии может повлечь за собой весомые последствия для социальных и экономических отношений Черногории с этими странами, отмечается в статье.

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#белоруссия
#визы
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Ле Пен заявила, что сомневается в легитимности выборов во Франции в 2027 году
17 ноября 2024, 20:43

Фото: iStock/ SimonLukas

Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» во Франции Марин Ле Пен поделилась мнением, что общественность не сможет доверять следующему лидеру страны, если ее не допустят к выборам через три года, проинформировала газете Journal du Dimanche.
Обвинения, которые предъявили Марин Ле Пен, политик охарактеризовала как «политическое вмешательство в демократический процесс». Она подчеркнула, что косвенно ставит под сомнение легитимность выборов президента Франции в 2027 году. Она уверена, что некоторые личности таким образом хотят «действовать в обход неё».

Ранее стало известно, что прокуратура Парижа потребовала приговорить лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к пяти годам лишения свободы, а также запретить ей избирательные права на аналогичный же срок. Ещё Марин Ле Пен грозит штраф в размере 300 тысяч евро. Французский политик, планирующая участвовать в президентских выборах 2027 года, отвергает все обвинения и уверена — это попытка разрушить партию.

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#обвинение
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FT: Аргентина грозит заблокировать принятие положения итогового коммюнике саммита G20
17 ноября 2024, 20:21

Фото: iStock/ AlexLMX

Представители Аргентины не согласны с положениями итогового коммюнике саммита «Группы двадцати» (G20) в Бразилии. Их не устраивают пункты о налогообложении и экологии, поэтому грозятся заблокировать его принятие, проинформировала газета Financial Times (FT).
«[Аргентинское правительство] хочет превратить G20 в Бразилии в борьбу между старыми и новыми силами. После года переговоров по налогообложению и достигнутого консенсуса они создают проблемы там, где ранее соглашались», — передал источник FT, который знаком с ходом переговоров.

Главный камень преткновения — «налогообложения наиболее состоятельных граждан и гендерного равенства», к тому же вопросы о финансировании инициатив в сфере экологии и помощи Украине.

Ранее в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц поделился с журналистами, что Владимира Зеленского не позвали на саммит G20 в Бразилии. ​Он считает, что отсутствие главы киевского режима говорит о грядущих серьезных переменах.

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#g20
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#аргентина
#саммит
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Посол Андреев: Польша нарушает свои законы, разрешая гражданам воевать за ВСУ
17 ноября 2024, 19:03

Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Тема наёмников и наёмничества находится в Польше под негласным запретом. Об этом заявил российский посол в Варшаве Сергей Андреев.
В разговоре с РЕН.ТВ он напомнил, что министерство обороны РФ периодически публикует данные по иностранным наёмникам из разных государств в рядах ВСУ, и поляки там встречаются довольно часто. Что касается польских властей и вообще польского информационного пространства, то здесь эта тема находится под негласным запретом. Об этом не высказываются официальные лица, о наёмниках практически не появляется публикаций в СМИ.

Дело в том, что польское законодательство запрещает участие граждан в вооружённых формированиях, принимающих участие в боевых действиях за пределами страны без разрешения польских властей, пояснил дипломат. Но по факту в Польше просто закрывают на это глаза, нарушая собственные законы, заключил Андреев.

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