«Перед своим уходом Байден плеснул бензина в пламя войны, и запомнится этим в истории», – подчеркнул депутат.

Депутат пояснил, что нынешний американский лидер отомстил «за поражение демократов на выборах», оставив Трампу «негативный переговорный багаж».Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.NYT: Украина будет использовать ракеты ATACMS на территории Курской областиТрюдо заявил о важности взаимодействия между странами для завершения конфликта на Украине The Hill: Трамп симпатизирует Путину и испытывает чувство презрения к Зеленскому