Байден заявил, что Россия нападет на страны НАТО после победы над Украиной

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Президент США Джо Байден уверен, что Россия атакует страны НАТО после того, как одержит победу в конфликте на Украине. Об этом он заявил в рамках своего специального обращения, посвященного призыву к конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву.
«Если Путин возьмет Украину, то он не остановится, он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО», - заявил Байден.
США всё-таки выделили Киеву новый пакет военной помощи, его стоимость составила 175 миллионов долларов, однако предупредили, что он может быть одним из последних. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. В новый пакет военной помощи для Украины войдут боеприпасы для ПВО и артиллерийские снаряды, противорадиационные и противотанковые ракеты.
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Элина Позднякова