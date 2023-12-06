Евросоюз не поставил Украине и половины обещанных снарядов за 2023 год

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Евросоюз поставил Украине 480 тысяч снарядов вместо обещанного одного миллиона за 2023 год. Об этом пишет агентство Reuters.
Отмечается, что инициатива по ускоренному производству снарядов по контрактам через Европейское оборонное агентство позволила сделать лишь около 60 тысяч снарядов для ВСУ.
Представители Евросоюза уже ни раз отмечали, что не успевают выполнить договор о поставке миллиона снарядов. Они также утверждают, что до марта 2024 года вряд ли успеют поставить необходимое количество. В крайнем случае, Евросоюзу придётся закупить недостающие вооружение у сторонних стран, не входящих в объединение.
Ранее французский политолог Франсуа Асселино раскрыл, удастся ли президенту Эммануэлю Макрону переубедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить мнение о вступлении Украины в ЕС и финансировании страны.
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Представители Евросоюза уже ни раз отмечали, что не успевают выполнить договор о поставке миллиона снарядов. Они также утверждают, что до марта 2024 года вряд ли успеют поставить необходимое количество. В крайнем случае, Евросоюзу придётся закупить недостающие вооружение у сторонних стран, не входящих в объединение.
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Анастасия Чинкова