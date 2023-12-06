«Работа на Путина»: в чем обвиняют политиков США при отказе помогать Украине

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Американских политиков, которые высказываются против продолжения финансирования Украины, обвиняют в работе на президента России Владимира Путина. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в своей программе в социальной сети X.
По его словам, Конгресс США хочет, чтобы украинский конфликт продолжался.
Он также считает, что, финансируя конфликт на Украине, США сильно ослабили собственные позиции. Журналист уверен, что ВСУ не смогут победить Россию на поле боя, а значит отправлять новых солдат на линию боевого соприкосновения совершенно бессмысленно.
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«Вы думаете, что кто-то скажет: "Это же ужасно"? Но почти никто этого не сделал. Почему? Позиция администрации такова, что если вы не поддерживаете это, если не хотите присылать еще 60 миллиардов долларов олигархам на Украине, то вы работаете на Владимира Путина», — отметил Карлсон.
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Элина Позднякова