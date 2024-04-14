Байден: С помощью США Израиль сбил почти все иранские ракеты

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Израилю при помощи США удалось сбить почти все иранские ракеты и беспилотные летательные аппараты. Об этом заявил американский президент Джозеф Байден.
По его словам, в субботу, 13 апреля, удары по территории Израиля осуществлялись с территории Ирана, Сирии, Йемена и Ирака. То, что атака на Израиль стала безуспешной, глава Белого дома назвал победой еврейского государства, передаёт телеканал CNN. Байден в разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху также заявил, что действия ЦАХАЛ продемонстрировали высокий военный потенциал Израиля.
Кроме того, американский президент оценил высокий уровень подготовки американских военных, благодаря которому Израилю удалось справиться с атакой Ирана. Он сообщил, что по его указанию на прошлой неделе Пентагон перебросил на Ближний Восток дополнительные силы.
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Александр Бойцов