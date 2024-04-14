«Иран ждут последствия»: ЦАХАЛ пригрози Тегерану после атаки на Израиль

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Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус заявил, что Израиль примет ответные меры после нападения Ирана. Конрикус выступил с этой угрозой в эфире CNN и дал понять, что масштаб возмездия будет зависеть от нанесенного ущерба.
Конрикус добавили, что Соединенные Штаты успешно перехватывают беспилотники, запущенные Ираном.
Ранее ливанское движение «Хезболла» подверглась обстрелам со стороны Израиля. Также сообщалось, что сирийская столица Дамаск отражает ракетные удары.
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Александр Климов