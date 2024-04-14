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«Иран ждут последствия»: ЦАХАЛ пригрози Тегерану после атаки на Израиль

14 апреля 2024, 02:32
Фото: iStock/Sckrepka

Фото: iStock/Sckrepka

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус заявил, что Израиль примет ответные меры после нападения Ирана. Конрикус выступил с этой угрозой в эфире CNN и дал понять, что масштаб возмездия будет зависеть от нанесенного ущерба.


Конрикус добавили, что Соединенные Штаты успешно перехватывают беспилотники, запущенные Ираном.

Ранее ливанское движение «Хезболла» подверглась обстрелам со стороны Израиля. Также сообщалось, что сирийская столица Дамаск отражает ракетные удары.

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Столица Сирии подверглась ракетной атаке
 Al Watan: Столица Сирии подверглась ракетной атаке
14 апреля 2024, 02:19

Фото: iStock/ovbelov

Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетный удар по окрестностям Дамаска, передает РИА Новости.
Взрывы были слышны над столицей арабской республики. В частности, сообщается, что атаке подвергся международный аэропорт Дамаска.

Ранее сообщалось, что на всей территории Израиля объявлена воздушная тревога, в Иерусалиме прогремели взрывы.

В ночь с субботы на воскресенье, 13 апреля, Иран атаковал Израиль. ABC News сообщил, что в атаке на Израиль использовано от 400 до 500 беспилотников и ракет.

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#иран
#израиль
#нападение
#сирия
#пво
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В Иерусалиме прогремели взрывы, в Израиле объявлена воздушная тревога
14 апреля 2024, 02:06

Фото: РИА Новости/Ахмет Абед

В Израиле звучат сирены воздушной тревоги, в Иерусалиме прогремели взрывы, передает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Сигналы о ракетной опасности объявлены в южной, центральной и северной частях страны, а также в районе Мертвого моря.

Ранее, в ночь с субботы на воскресенье, 13 апреля, Иран атаковал Израиль. ABC News сообщил, что в атаке на Израиль использовано от 400 до 500 беспилотников и ракет.

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#иран
#израиль
#взрыв
#воздушная тревога
#цахал
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США объявили о готовности сбивать иранские беспилотники
CBS: Силы США в Ираке и Сирии приготовить сбивать иранские дроны
14 апреля 2024, 01:13

Фото: iStock/egiadone

Американские войска в Ираке и Сирии готовы сбивать иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а военные самолеты США приведены в боевую готовность, сообщает телеканал CBS.
Высокопоставленные американские чиновники заявил, что силы США «готовы к дальнейшим действиям Ирана и поддерживающих его сил».

Ранее сообщалось, что иранские хакеры отключили израильский «Железный купол», после чего Иран приступил к обстрелу еврейского государства баллистическими ракетами. Незадолго до этого стало известно, что атаку на Израиль совершили несколько стран.

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#беспилотник
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Иран приступил к обстрелу Израиля баллистическими ракетами
IRNA: Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля
14 апреля 2024, 01:04

Фото: iStock/Zeferli

Иран начал обстрел Израиля баллистическими ракетами, сообщает иранское информационное агентство IRNA, ссылаясь на местные источники.
Согласно сообщению, по еврейскому государству были выпущены десятки ракет. Цель атаки находилась в глубине израильской территории.

По расчетам американских чиновников, для атаки на Израиль использовано от 400 до 500 беспилотников. Беспилотники, направляющиеся в Израиль, были запущены из Ирана, Ирака, Сирии, Ливана и Йемена.

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#израиль
#иран
#сша
#беспилотник
#бпла
#атака
#ракетный удар
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Израильский «Железный купол» отключен, сообщили иранские хакеры
Иранские хакеры Handala деактивировали израильскую систему ПРО «Железный купол»
14 апреля 2024, 00:54

Фото: iStock/gorodenkoff

Иранская хакерская группировка Handala заявила, что провела успешную атаку на израильскую систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», сообщается в Telegram-канале кибервзломщиков.
Хакеры заявили, что это уже вторая успешная атака на радар ПРО.

«Но в этот раз у вас есть всего несколько часов, чтобы починить их. Игра началась», – заявили они.

Ожидается, что основная группа беспилотных летательных аппаратов, запущенных Ираном в ночь на 14 апреля, вскоре подлетит к Израилю.

«Железный купол» – единая система, составленная из сети противоракетных батарей.

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#иран
#израиль
#хакер
#атака
#нападение
#бпла
#беспилотник
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Росавиация объявила о запрете на полеты над Ираком, Израилем и Иорданией
ТАСС: Росавиация запретила полеты над Ираком, Израилем и Иорданией
14 апреля 2024, 00:37

Фото: iStock/frentusha

Росавиация запретила российским авиакомпаниям полеты над Ираком, Израилем и Иорданией, передает информационное агентство ТАСС.
«Рейсы российских авиакомпаний в эти страны (или использование воздушного пространства этих стран для транзитных полетов российских авиакомпаний) приостановлены до снятия ограничений», – говорится в сообщении.

По словам источника, запрет на использование воздушного пространства Иордании действует до 5:00 МСК, Ирака – до 05:30 МСК, Израиля – до 07:00 МСК.

До этого стало известно, что Иран запустил против Израиля сотни беспилотных летательных аппаратов. В ответ на это Израиль совершил обстрел объектов «Хезболлы».

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#израиль
#иран
#бпла
#авиакомпании
#росавиация
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Над Курской областью уничтожили два беспилотника ВСУ
Минобороны: над Курской областью уничтожены два украинских беспилотника
14 апреля 2024, 00:12

Фото: iStock/vadimrysev

13 апреля около 23:00 по московскому времени подразделение ПВО уничтожило два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью, сообщает Министерство обороны РФ.
Отмечается, что попытка нападения киевского режима на российскую территорию была пресечена.

Ранее губернатор Курской области Роман Старобойт сообщил, что ВСУ нанесли удары по пять населенным пунктам в Курской области. Он добавил, что приграничные районы региона обстреливались в течение всего дня 13 апреля. Обстрелу подверглись населенные пункты Гордеевка, Гоптаровка, Коровяковка, Гуево и Олешня.

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#беспилотник
#всу
#пво
#россия
#украина
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Уголовное дело возбуждено в отношении поджигателя администрации Владимирской области
МВД: в отношении поджигателя правительства Владимирской области возбудили дело
13 апреля 2024, 22:43

Фото: iStock/Dzurag

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, пытавшегося поджечь здание правительства Владимирской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщило МВД России.
Ранее сообщалось, что местный житель бросил несколько «Коктейлей Молотова» в здание администрации и припаркованный рядом автомобиль. В результате произошедшего никто не пострадал. Поджигатель попытался скрыться с места происшествия, но был оперативно задержан сотрудниками УФСБ и Росгвардии.

Отмечается, что в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом.

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#владимирская область
#поджог
#полиция
#мвд
#уголовное дело
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Авдеев: владимирский поджигатель мог находиться под влиянием ЦИПсО Украины
13 апреля 2024, 22:07

Фото: iStock/artolympic

Пытавшийся поджечь здание правительства Владимирской области мужчина мог находится под влиянием украинских мошенников. Об этом губернатор региона Александр Авдеев написал в своём Telegram-канале.
Он предположил, что на мужчину мог оказать влияние Центр информационно-психологических (ЦИПсО) Украины. И целью попытки поджога был не конкретный автомобиль или чиновник, это была провокация против органов власти в целом.

Авдеев подчеркнул, что украинские мошенники явно действовали под видом сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в субботу мужчина бросил несколько «Коктейлей Молотова» в здание правительства Владимирской области и стоящий на парковке автомобиль. Он планировал повредить служебную машину, но ему помешал водитель.

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Целью владимирского поджигателя мог быть вице-губернатор Константин Баранов
#владимирская область
#поджог
#правительство
#украина
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