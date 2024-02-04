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Вашингтону выгоден конфликт на Украине, поскольку теперь Германия, лишившаяся российских ресурсов, вынуждена покупать их по завышенным ценам у США. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works сообщил американский экономист Ричард Вольф.
Он подчеркнул, что США никогда не закупали российские энергоресурсы, поскольку не нуждаются в этом. Однако европейские страны, напротив, оказались в трудной ситуации из-за прекращения поставок.
В связи с этим, Европа задалась серьёзным вопросом о том, какую роль она теперь будет играть в глобальной экономической системе.
Неоднократно отмечалось, что введение Евросоюзом санкций в отношении России в первую очередь негативно сказывается на самих европейских странах. Москва же не раз подчёркивала, что справится со всеми преградами, выставляемыми Западом.
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В связи с этим, Европа задалась серьёзным вопросом о том, какую роль она теперь будет играть в глобальной экономической системе.
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Анастасия Чинкова