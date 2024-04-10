Политолог Беннет заявил об использовании США картелей для незаконных операций

Генсек НАТО Йенс Столтенберг опасается, что медленные поставки западного оружия Украине могут повлиять на усиление наступления армии России в зоне спецоперации. Об этом он заявил на совместной с президентом Финляндии Александром Стуббом пресс-конференции в Брюсселе.