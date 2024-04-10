Политолог Беннет заявил об использовании США картелей для незаконных операций

Фото: iStock/Jon Rehg
Экс-офицер армии США, американский политолог Скотт Беннет заявил, что США используют криминальные структуры для проведения теневых схем и операций в других странах мира.
«Существует долгая история использования картелей в качестве посредников для всевозможных темных операций. Они очень похожи на монстров, которым вы можете заплатить и запрограммировать на то, чтобы они убивали, совершали покушения, кражи, разрушали что-то», — пояснил в беседе с «Известиями» Беннет.
Ранее специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш высказала мнение о том, что ООН должна обратить внимание на финансирование терактов со стороны США. Так она прокомментировала сообщение о том, что СК РФ возбудил уголовное дело о финансировании терроризма после того, как депутаты попросили проверить факты причастности высших должностных лиц США и НАТО к терактам.
Читайте также:
Политолог Журавлёв раскрыл, когда Европа станет консервативной
Раскрыт истинный интерес США к Украине
Песков призвал ООН учитывать то, что Россия стала больше
Мелисса Тимофеева