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Раскрыт истинный интерес США к Украине

Косачёв: Для США Украина – лишь источник заработка
10 апреля 2024, 15:58
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что Украина интересна для США лишь как источник получения дополнительной прибыли.
Так он прокомментировал информацию о том, что СК России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма после того, как депутаты попросили проверить факты причастности высших должностных лиц США и НАТО к терактам.

«Прибыль получается самыми разными способами: и эксплуатацией природных ресурсов, и поставкой вооружений, и всевозможными теневыми схемами. То есть для США Украина — это не проект, связанный с демократизацией этой страны и с обеспечением её национальной безопасностью, отвечающими украинским национальным интересам», — пояснил в беседе с RT Косачёв.



Ранее член комитета по безопасности, депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал саммит по Украине в Швейцарии. Отмечается, что он назвал швейцарский это мероприятие показным и позорным.

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Еврокомиссия назвала условие выплаты Украине транша €1,5 млрд в апреле
ЕК выплатит Украине в апреле транш €1,5 млрд при положительной оценке реформ
10 апреля 2024, 16:18

Фото: istockphoto/bloodua

Европейская комиссия выплатит Украине в апреле очередной транш в размере €1,5 млрд в рамках программы макрофинансовой поддержки. Условием для этого является выполнение Киевом предварительных условий.
Об этом говорится в заявлении ЕК, распространённом по итогам прошедшего в Киеве заседания комитета украинских доноров. В документе указано, что передача второго предварительного транша в указанном размере состоится только при положительной оценке согласованных ранее условий.

Программа бюджетной помощи, в рамках которой будет отправлен второй транш, предполагает выделение Украине общей суммы в размере 50 миллиардов евро до конца 2027 года. В предыдущем, 2023 году, ежемесячная финансовая помощь Киеву от Брюсселя была безусловной и не требовала предварительного согласования.

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Бизнес-омбудсмен Петербурга Калугин предложил систему «выпиливания» мигрантов
10 апреля 2024, 15:58

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Бизнес-омбудсмен Петербурга Валерий Калугин предложил создать систему учета мигрантов, которая позволила бы «выпиливать» мигрантов в случае, если они работают не по профилю.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей привёл пример с предприятием, которому нужен плотник. Мигрант-плотник на границе получает карту с данными о работодателе, зарплате, налогах, медосмотре.

«Если он не устраивается на работу плотника, то через месяц его выпиливают обратно. Такой системы у нас нет. Ее надо построить», — сказал Калугин.

При этом бизнес-омбудсмен не исключил, что из-за демографических проблем городу потребуется больше мигрантов. Он призвал выстраивать в стране систему целевого привлечения и учета мигрантов.

По его словам, трудовые мигранты в экономике любой развитой страны играют большую роль, а в Петербурге почти 10% рынка труда занято именно ими.

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Стало известно, кто мог выиграть выборы президента на Украине в марте
Медведчук: Опрос показал, что Залужный победил бы Зеленского на выборах
10 апреля 2024, 15:52

Фото: iStock/twinsterphoto

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный смог бы одержать победу на выборах президента Украины, если бы они состоялись в марте текущего года. Так пишет в авторской колонке на сайте «Смотрим.ру» оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, ссылаясь на данные соцопроса СОЦИС.
Согласно данным опроса, за Залужного свой голос отдали бы 31,3% украинцев, а за Зеленского – всего 21,7. При этом партию президента готовы поддержать 15,5% жителей Украины, а несуществующий блок экс-главкома ВСУ выбрали бы 34,2% избирателей.

«Всё бы хорошо, но такого украинского политика, как Залужный, просто не существует. Генерал Залужный не объявлял о своем походе в политику, и не факт, что объявит. Реально Зеленский проигрывает не Залужному — он проигрывает сам себе», — отметил Медведчук.

Он отметил, что Зеленский стал «приговором» всему народу Украины, а также ее государственности и независимости. Он выбрал себя, свою славу и выгоду, а вовсе не интересы страны. Нынешний президент Украины оказался безгранично циничным человеком, считает Медведчук. Он пояснил, что Зеленский не хочет никого слушать, а самолюбие толкает его на антинародную политику, в том числе на запрет переговоров с Россией.

Согласно соцопросу, 69,3% украинцев готовы к диалогу с Россией, при этом только 24% высказались против.

Таким образом, официальная украинская социология говорит о том, что режим Зеленского приносит местному населению больше страданий, чем конфликт с Россией, утверждает Медведчук.

Кроме того, он привёл другие данные соцопроса, согласно которым число желающих критиковать украинскую власть во время конфликта в марте составило 52,7% опрошенных. При этом 34,4% респондентов считают, что критиковать власть сейчас не время.

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Политолог Журавлёв раскрыл, когда Европа станет консервативной
Политолог Журавлёв спрогнозировал скорое возвращение Европы к консерватизму
10 апреля 2024, 15:33

Фото: iStock/butenkow

Политолог Дмитрий Журавлев заявил о скором смещении в европейских странах проамериканских и либеральных элит и приход на смену им консервативных лидеров.
«Европейцы не идеологизированы, они — буржуа. И голосуют не за идеологию, а за хорошую жизнь. Когда выяснится, что Венгрия живет лучше соседней Чехии, чехи проголосуют за своих консерваторов. Они прогонят евроатлантистов, потому что при консерваторах и дешевом российском газе живется лучше, чем при либералах и американском СПГ», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» эксперт.

По его словам, что в скором времени у европейских граждан наступит полное понимание того, что быть консерватором с точки зрения комфортной жизни лучше, чем либералом.

А специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш высказала мнение о том, что ООН должна обратить внимание на финансирование терактов со стороны США.

«Связь этого финансирования с действующим президентом США непосредственная. И сейчас на уровне Республиканской партии в конгрессе требовали проводить расследование участия семьи действующего президента США в незаконной деятельности. Они не ставят своей целью пресечь финансирование терроризма, но видят незаконные действия по отмыванию денег», — прокомментировала в беседе с RT Ярмуш.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вхождение в состав РФ республик Донбасса и областей Новороссии при разрешении украинского конфликта следует учитывать всем, в том числе Организации Объединённых Наций.

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«Русские украинцам не братья»: Депутат Миронов согласился со словами Кучмы
10 апреля 2024, 14:53

Фото: iStock/Oleg Elkov

Председатель фракции «Справедливая России — За правду» Сергей Миронов согласился с заявлением бывшего главы Украины Леонида Кучмы о том, что «русские украинцам не братья».
По словам Миронова, речь идёт не про всех украинцев, а только нацистов. Он выразил уверенность, что после победы России в спецоперации в братской Украине произойдет самоочищение «от всей бандеровской сволочи, которая задурила людям головы».

«И у нас с украинцами будет мир и общее будущее. А у нацистов – нет», — написал Миронов в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что спецоперация на Украине помогла РФ открыть на многое глаза. Стало понятно, кто стране друг, а кто враг.

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Парламент Венгрии приостановил участие страны в ДОВСЕ из-за России
Парламент Венгрии одобрил приостановку участия в ДОВСЕ
10 апреля 2024, 14:45

Фото: iStock/MarinaLitvinova

Парламент Венгрии одобрил приостановку участия страны в ДОВСЕ. За это проголосовали 177 депутатов.
Прежде о приостановке Венгрии в участии в договоре сообщил госсекретарь МИДа Петер Старай. Он заявил, что присутствие страны в ДОВСЕ не имеет значения, так как из соглашения прежде вышла Россия.

Напомним, из ДОВСЕ прежде вышла Турция. В США такое решение объяснили улучшением отношений с Вашингтоном.

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Песков неожиданно высказался об отношениях России и Армении
Песков назвал Армению важным партнёром и союзником России
10 апреля 2024, 14:32

Фото: сайт Кремля

Армения является близким партнёром и союзником России. Значение взаимоотношений двух стран сложно переоценить.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что Россию и Армению объединяют многие интеграционные форматы, такие, например, как СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. Кроме того, Москву и Ереван исторически связывают двусторонние отношения, в том числе гуманитарные, добавил представитель Кремля.

Песков, впрочем, признал, что в процессе такого тесного диалога и взаимодействия вполне могут время от времени возникать какие-то проблемы и шероховатости. Он подчеркнул, что диалог между Россией и Арменией продолжается на рабочем уровне, и в процессе этого диалога и будут разрешаться возникающие сложные моменты в отношениях между государствами.

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#рф
#москва
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Песков призвал ООН учитывать то, что Россия стала больше
10 апреля 2024, 14:08

Фото: сайт Кремля

Вхождение в состав РФ республик Донбасса и областей Новороссии при разрешении украинского конфликта следует учитывать всем, в том числе Организации Объединённых Наций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Антониу Гутерриш хотел бы завершения вооружённого противостояния на Украине при соблюдении принципов территориальной целостности. Глава международной организации таким образом отреагировал на заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что он будет добиваться от Киева территориальных уступок ради заключения мира.

В ответ на это представитель Кремля указал, что геополитические реалии и в России, и на Украине сейчас совсем другие. Российская Федерация стала больше, в её состав вошли четыре новых региона. С этим фактом придётся считаться всем, подчеркнул Песков.

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Песков: Попавшие под санкции бизнесмены могут отстаивать свои права в суде
10 апреля 2024, 13:32

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение суда ЕС о снятии санкций Евросоюза с российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана. Он заметил, что представители крупного бизнеса имеют право защищать свои интересы в судебных инстанциях и делают это.
Таким образом представитель Кремля отреагировал на вопрос, видит ли Москва какой-либо позитив и признаки проявления здравого смысла в этом решении. Песков также отметил, что каждый подобный случай строго индивидуален, имеет свои обстоятельства и особенности, поэтому и воспринимать его следует по-отдельности, в индивидуальном порядке.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва продолжает считать абсолютно все санкции против России, в том числе и включение в санкционные списки российских бизнесменов, незаконными. Дмитрий Песков добавил, что, по его мнению, другим предпринимателям из России следует продолжать оспаривать подпадание под санкции в судебных инстанциях.

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