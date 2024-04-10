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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что Украина интересна для США лишь как источник получения дополнительной прибыли.
Так он прокомментировал информацию о том, что СК России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма после того, как депутаты попросили проверить факты причастности высших должностных лиц США и НАТО к терактам.
Ранее член комитета по безопасности, депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал саммит по Украине в Швейцарии. Отмечается, что он назвал швейцарский это мероприятие показным и позорным.
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«Прибыль получается самыми разными способами: и эксплуатацией природных ресурсов, и поставкой вооружений, и всевозможными теневыми схемами. То есть для США Украина — это не проект, связанный с демократизацией этой страны и с обеспечением её национальной безопасностью, отвечающими украинским национальным интересам», — пояснил в беседе с RT Косачёв.
Ранее член комитета по безопасности, депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал саммит по Украине в Швейцарии. Отмечается, что он назвал швейцарский это мероприятие показным и позорным.
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Мелисса Тимофеева