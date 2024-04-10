В США заявили о намерении продать Украине комплекты для обслужания ЗРК Hawk Phase III

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Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине комплектов для обслуживания зенитно-ракетных комплексов Hawk Phase III на сумму около 138 миллионов долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США, передает РИА Новости.
Как отмечается, Киев обратился к Вашингтону с просьбой приобрести товары и услуги, связанные с обслуживанием этих ЗРК. Госсекретарь Энтони Блинкен счел ситуацию срочной и поручил разрешить продажу Украине соответствующхи товаров и услуг в интересах национальной безопасности США. Таким образом, госсекретарь Блинкен распорядился отменить требование Конгресса о рассмотрении текущей сделки.
Ранее сообщалось, что США ведут деликатный диалог с РФ по обмену заключенными.
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Александр Климов