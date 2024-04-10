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В США заявили о намерении продать Украине комплекты для обслужания ЗРК Hawk Phase III

Госдеп США одобрил продажу Украине комплектов для обслуживания ЗРК Hawk Phase III
10 апреля 2024, 02:51
Фото: iStock/vincent_ruf

Фото: iStock/vincent_ruf

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине комплектов для обслуживания зенитно-ракетных комплексов Hawk Phase III на сумму около 138 миллионов долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США, передает РИА Новости.


Как отмечается, Киев обратился к Вашингтону с просьбой приобрести товары и услуги, связанные с обслуживанием этих ЗРК. Госсекретарь Энтони Блинкен счел ситуацию срочной и поручил разрешить продажу Украине соответствующхи товаров и услуг в интересах национальной безопасности США. Таким образом, госсекретарь Блинкен распорядился отменить требование Конгресса о рассмотрении текущей сделки.

Ранее сообщалось, что США ведут деликатный диалог с РФ по обмену заключенными.

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#сша
#госдеп
#украина
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Семью Байдена обозначили как спонсора терактов в России
Депутат Шеремет: Семья Байдена спонсирует теракты в России
10 апреля 2024, 02:07

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Депутаты Государственной думы от Республики Крым, член комитета по безопасности, депутат Михаил Шеремет заявил, что семья президента США Джо Байдена причастна к терактам в России, сообщает РИА Новости.
Шеремет напомнил, что нефтегазовая компания Burisma Holdings имеет тесные связи с сыном американского лидера Хантером, и назвал семью Байдена спонсором терактов в России.

«Долгие годы США позиционировали себя как борцы с международным терроризмом, не заметив, как у власти оказался не только спонсор, но и тот, кто создавал международные террористические группировки для обогащения на крови других народов», — резюмировал Шеремет.

Ранее Следственный комитет РФ раскрыл имена спонсоров терактов в России. По данным следствия, средства террористам перечислялись через коммерческие организации, в том числе украинскую нефтегазовую компанию Burisma Holdings. Эти средства якобы использовались в течение последних нескольких лет для совершения терактов в России и за рубежом.

Отмечалось, что Burisma Holdings, принадлежащая Николаю Злочевскому, которого называют одним из главных спонсоров украинской террористической деятельности, по слухам, связана с семьей президента США Джо Байдена. Сын президента США, Хантер Байден, работал в компании Burisma.

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#сша
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#россия
#депутат
#госдума
#теракт
#джозеф байден
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В Израиле сообщили о готовности Ирана нанести удар
Израильские чиновники: Иран готовится нанести удар после 12 апреля
10 апреля 2024, 01:14

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Израильские военные заявили, что Иран готов нанести удар после 12 апреля, сообщает Интернет-издание The Times of Israel.
Согласно этой оценке, чиновники считают, что Тегеран, от которого ожидали действий после гибели иранского генерала Мохаммада Резы Захеди в Дамаске, не будет действовать до окончания праздника Рамадана, то есть до 12 апреля.

В Израиле допускают, что иранские атаки будут направлены на военные объекты, а не на жилую инфраструктуру. Власти готовы к атакам как от союзников в регионе, так и со стороны Ирана. Власти не исключают возможности атак с нескольких направлений.

1 апреля израильские ВВС (IAF) разбомбили здание рядом с посольством Ирана в Дамаске. В результате атаки погибли шесть человек. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обратился к израильским официальным лицам на иврите, предупредив об ответных мерах за нападение.

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#израиль
#сирия
#атака
#нападение
#ракетный удар
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В США завили о подготовке к будущим сражениям в космосе
Генерал ВС США Уайтинг: Вашингтон готовится к будущим сражениям в космосе
10 апреля 2024, 00:56

Фото: iStock/Михаил Руденко

В будущем мир ожидает космическая война, но Соединенные Штаты ее не хотят. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя космического командования армии США генерала Стивена Уайтинга.
По его мнению, ключевой войной в ближайшие десятилетия будет не военно-морская или воздушная, а космическая. Чтобы гарантировать свое превосходство над другими странами, Вашингтон должен направить часть своих национальных ресурсов на разработки в этой области, сказал он.

Однако американский военачальник подчеркнул, что он против расширения конфликтов между государствами до космических масштабов.

«Позвольте мне предельно четко обозначить: те из нас, кто служат в Космическом командовании, не хотят, чтобы война началась или переросла на космический уровень», — сказал Уайтинг.

Такой сценарий развития событие нанесет ущерб интересам Соединенных Штатов и их союзников, добавил командующий. Он добавил, что подобные угрозы больше не являются гипотетическими, как это было раньше.

Ранее Соединенные Штаты заявили, что Starlink используется российскими военными. По имеющимся у них данным, российские военные якобы используют спутниковые интернет-терминалы компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.

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#космос
#оружие
#россия
#сша
#китай
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Посол России в США заявил о затягивании расследования по «Северным потокам»
«Есть что скрывать»: Антонов о расследовании терактов на «Северных потоках»
10 апреля 2024, 00:28

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Запад всеми способами пытается помешать расследованию терактов на «Северных потоках», передает РИА Новости.
По словам дипломата, угрозы Вашингтона могут свидетельствовать о «куда более безрассудных расчетах».

Антонов привел пример того, как подводный газопровод был взорван в результате теракта после неоднократных обещаний ликвидировать «Северные потоки».

«Причем его расследование всячески затягивается западными столицами. Видимо, есть что скрывать», – высказался посол.

Ранее посол Антонов заявил, что взрыв на «Северных потоках» был направлен на разрыв энергетических отношений между Россией и ЕС. Он подчеркнул, что «атака на инфраструктуру» создает крайне опасный прецедент.

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Зеленский высказался о возможности встречи с Трампом

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#россия
#посол
#сша
#северный поток
#расследование
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Зеленский высказался о возможности встречи с Трампом
Bild: Зеленский выразил желание встретиться с Трампом при его визите на Украину
10 апреля 2024, 00:00

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Этим он поделился во время интервью заместителю главного редактора немецкой газеты Bild Паулю Ронцхаймеру.
Зеленский оценил возможность встречи с Трампом и заявил, что власти страны в явной и неявной форме приглашали его в Украину. Однако сам украинский лидер не приглашал американского политика.

«Мы выразили желание, чтобы Дональд Трамп приехал на Украину, чтобы он увидел ситуацию своими глазами и сделал определенные выводы. Я, определенно, готов с ним встретиться», – рассказал он.

Ранее «Радио 1» сообщало, что, по словам украинского лидера Владимира Зеленского, Украина разработала план нового контрнаступления.

Незадолго до этого президент Украины раскритиковал Запад за недостаточную защищенность небо Харькова.

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#владимир зеленский
#дональд трамп
#харьков
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«Нонсенс»: Салливан ответил на заявление СК о спонсорах терактов в России
09 апреля 2024, 23:48

Фото: iStock/rarrarorro

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отреагировал на заявление Следственного комитета России относительно спонсоров терактов в стране, сообщает РИА Новости.
Советник считает, что утверждения ведомства о том, что средства использовались для финансирования терроризма через компанию Burisma, связанную с сыном президента США Джо Байдена Хантером, являются чушью.

По словам Салливана, Россия «знает, что именно ИГ* совершило теракт в Москве», Вашингтон также об этом осведомлен.

«Мы предупреждали о готовящейся террористической атаке, все остальное это шум», – сказал советник.

Ранее Следственный комитет РФ раскрыл имена спонсоров терактов в России. По данным следствия, средства террористам перечислялись через коммерческие организации, в том числе украинскую нефтегазовую компанию Burisma Holdings. Эти средства якобы использовались в течение последних нескольких лет для совершения терактов в России и за рубежом.

Отмечалось, что Burisma Holdings, принадлежащая Николаю Злочевскому, которого называют одним из главных спонсоров украинской террористической деятельности, по слухам, связана с семьей президента США Джо Байдена. Сын президента США, Хантер Байден, работал в компании Burisma.

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* «Исламское государство», запрещенная в РФ террористическая организация
#ск рф
#сша
#джозеф байден
#украина
#теракт
#россия
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В Раде раскрыли содержание пунктов утвержденного в первом чтении закона о мобилизации
Комитет Рады по обороне: Закон о мобилизации на Украине принят в первом чтении
09 апреля 2024, 23:28

Фото: iStock/Marysik

Комитет Верховной Рады по обороне Украины принял в первом чтении законопроект о мобилизации, сообщил депутат Алексей Гончаренко* на своем Telegram-канале.
Во второе чтение был отправлен ряд норм, в том числе вызвавших общественную полемику. Например, предполагается введение ограничения на консульскую услуги для мужчин в возрасте 18-60 лет, не имеющих военно-учетных документов.

Также предусмотрены положения об ограничениях на использование автотранспорта для уклонистов по требованию территориальных центров комплектования (ТЦК).

Лица, которым с 24 февраля 2022 года установлена 2-3 группа инвалидности, за исключением военнослужащих, обязаны проходить повторное медицинское обследование на предмет годности к военной службе. Лица, признанные ограниченно годными к военной службе, должны пройти медицинский осмотр в течение 12 месяцев.

Законопроект вводит ряд реформ для военнослужащих. Среди них – право на демобилизацию лиц с инвалидностью или освобожденного военнопленного, ежемесячное вознаграждение в размере 10 000 гривен за особые заслуги и ежемесячная выплата в размере 70 000 гривен для военнослужащих, находящихся на «нуле» и выполняющих контрнаступательные задачи.

Депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале отметил, что проект снова претерпел множество изменений, призвал общественность дождаться сводной таблицы и допустил, что голосование в Верховной Раде состоится не позднее 10 апреля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) до 25 лет. До этого минимальный возраст мобилизации в стране составлял 27 лет.

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#украина
#верховная рада
#депутат
#законопроект
#мобилизация
#владимир зеленский
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Стало известно о создании штаба НАТО в 140 километрах от российской границы
IltaLehti: Штаб войск НАТО расположат в Финляндии в 140 км от границы с Россией
09 апреля 2024, 23:16

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Штаб сухопутных войск НАТО в странах Северной Европы будет располагаться в городе Миккели, Финляндия. Об этом сообщила газета IltaLehti со ссылкой на источники.
Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам подтвердил газете, что командный центр расположат в Финляндии. Центр будет создан в 140 км от российской границы.

«Командующий нашими силами обороны рекомендовал это сделать», – отметил он.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на «Царьград» сообщало о намерении НАТО разместить элитные отряды НАТО во Львове и Киеве.

Незадолго до этого посол в США Анатолий Антонов заявил, что вступление Украины в НАТО неприемлемо для российской стороны.

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#финляндия
#сша
#нато
#украина
#россия
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#киев
#львов
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CENTCOM: США передали Украине предназначенное для хуситов иранское оружие
09 апреля 2024, 22:17

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США передали в апреле Украине оружие и боеприпасы, которые якобы Корпус стражей Исламской революции (элитное подразделения ВС) Ирана должен был передать йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситам). Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).
«Четвертого апреля 2024 года правительство США передало более 5 тысяч автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок, РПГ-7 и более 500 тысяч патронов калибра 7,62 миллиметра украинским вооруженным силам», — говорится на странице CENTCOM в соцсети X.

Уточняется, что данное вооружение предназначалось хуситам в Йемене, однако изымалось Центральным командованием ВС США и военно-морскими силами партнеров с мая 2021 года по февраль 2023 года.

При этом за последние три дня хуситы атаковали британское судно Hope Island в Красном море и совершили операции против двух израильских судов — MSC Grace F в Индийском океане и MSC Gina в Аравийском море. Кроме того, были проведены атаки на несколько американских военных фрегатов в Красном море.

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#сша
#соцсети
#море
#судно
#правительство
#вооружение
#операции
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