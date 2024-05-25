Байден снова оскорбил Путина

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден вновь оскорбил российского лидера Владимира Путина.
Это произошло во время выступления Байдена перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте. Он отметил, что Соединённые Штаты продолжают оказывать помощь Украине поставкой оружия и подготовкой украинских военных. После этого он заявил, что в зоне проведения СВО нет американских солдат, и так должно продолжаться.
Байден подчеркнул, что США стоят на стороне Украины и продолжат поддерживать её.
Лидер США добавил, что российский президент был уверен в неминуемом расколе НАТО. Однако сейчас Североатлантический альянс стал намного сильнее, чем когда-либо.
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Байден подчеркнул, что США стоят на стороне Украины и продолжат поддерживать её.
«Мы противостоим человеку, которого я знаю уже много лет, жестокому тирану», – заявил американский президент, говоря о Путине.
Лидер США добавил, что российский президент был уверен в неминуемом расколе НАТО. Однако сейчас Североатлантический альянс стал намного сильнее, чем когда-либо.
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Анастасия Чинкова