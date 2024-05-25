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Американский президент Джо Байден принял решение не ехать на саммит в Швейцарию по обсуждению мира на Украине, чтобы не участвовать в легитимации Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале.
По мнению аналитика, президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли в ночь на 21 мая, хочет, чтобы его легитимизировали лидеры государств. Однако это намерение почувствовал Джо Байден, который не хочет принимать такое решение.
Напомним, прежде агентство Bloobmerg сообщало, что президент США не поедет на конференцию по Украине, которая должна пройти в середине июня в Швейцарии.
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Анастасия Хохлова