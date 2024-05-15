Карлсон назвал Путина более впечатляющим, чем Байден

Фото: сайт Кремля
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент России Владимир Путин произвёл на него удивительное впечатление. Об этом он рассказал в эфире Tucker Carlson Network.
Он подчеркнул, что российский лидер является интересным, умным и впечатляющим человеком, даже «более впечатляющим, чем Джо Байден».
Карлсон отметил, что не пытается занять чью-то сторону. Его цель – показать общественности, какой на самом деле Путин, а выводы люди будут делать сами.
Напомним, что активно обсуждаемое интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Оно длилось два часа, большая часть из которых была посвящена конфликту на Украине и отношениям России со странами НАТО, США и Западом.
Путин, в свою очередь, назвал Карлсона опасным человеком. Он рассказал, что готовился к агрессивным вопросам, но журналист выбрал иную тактику и оказался очень терпеливым.
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Карлсон отметил, что не пытается занять чью-то сторону. Его цель – показать общественности, какой на самом деле Путин, а выводы люди будут делать сами.
Напомним, что активно обсуждаемое интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Оно длилось два часа, большая часть из которых была посвящена конфликту на Украине и отношениям России со странами НАТО, США и Западом.
Путин, в свою очередь, назвал Карлсона опасным человеком. Он рассказал, что готовился к агрессивным вопросам, но журналист выбрал иную тактику и оказался очень терпеливым.
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Карлсон взял интервью у помощницы Байдена, обвинявшей его в домогательствах
Анастасия Чинкова