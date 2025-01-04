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Президент США Джо Байден планирует ввести новые ограничения на разработку нефтяных и газовых месторождений. Об этом сообщает американский журнал The Washington Examiner.
Отмечается, что такое решение станет благом для президента России Владимира Путина. В частности аналитики указывают на резкий рост цен на природные ресурсы в Европе после реализации плана Байдена.
Также издание указывает, что ограничения на разработку нефтяных месторождений станут опасными для Украины. Это связано с неизбежным ростом расходом западных стран, что негативно скажется на поддержке Киева.
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Анастасия Чинкова