Возобновление поставок газа из РФ в Европу случится после наступления мира на Украине

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В случае урегулирования конфликта на Украине могут возобновиться поставки природного газа из России в Европу. Этим поделился с ТАСС американский эксперт, чье имя не разглашается.
«Пока не известно, будет ли воздержание Европы от использования российских энергоносителей институционализировано ЕС с согласия Германии, или завершение военных действий на Украине снимет остроту конфронтации между Россией и Западом и, таким образом, создаст политические условия для возобновления экспорта Москвой газа в Европу», — рассказал эксперт.
Эксперт объяснил, отказ Украины от продления сделки по транзиту газа говорит о скоординированных действиях Евросоюза, где постепенно пытаются прекратить прямой импорт природного сырья из РФ. При этом экономики стран ЕС, в особенности Германии, платят за это высокую цену.
Подобный способ отказаться от российского газа был сделан в спешном порядке. Эксперт отметил, что природный ресурс из России имеет ряд преимуществ в отношении конкурентов. Были выделены стоимость и географическая близость с РФ. Это сохраняет возможность возобновления транзита через Украину.
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Иван Мусатов