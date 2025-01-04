Белый дом: инаугурация Трампа не поменяет решение Байдена приспустить флаги

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Действующий президент США Джо Байден не изменит свое решение о приспущенных флагах из-за инаугурации Дональда Трампа 20 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Соответствующий вопрос был задан в ходе регулярного брифинга журналистами. При этом сам Трамп выступил с критикой этой инициативы.
Напомним, что Джо Байден принял решение приспустить государственные флаги на 30 дней из-за смерти 39-го президента США Джимми Картера. По словам Трампа, никто не хочет видеть этого, и никакой американец не может быть счастлив по этому поводу.
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Иван Мусатов