Депутат Верховной рады Артём Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в том, что его решение о прекращении транзита российского газа через территорию Украины несёт серьёзные проблемы многим странам. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Нардеп подчеркнул, что полмира вынуждены страдать от решения «шизофреника, который считает себя Богочеловеком».
Днём ранее венгерская газета Magyar Nemzet написала, что Зеленский усугубил положение Украины, приняв решение отказаться от газа из России, поскольку Киев потеряет значительную часть своих доходов.
Напомним, что 31 декабря 2024 года истекло пятилетнее соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транзите через украинскую территорию российского газа в страны Европы. Поставки полностью остановились 1 января в 08:00 мск.
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Днём ранее венгерская газета Magyar Nemzet написала, что Зеленский усугубил положение Украины, приняв решение отказаться от газа из России, поскольку Киев потеряет значительную часть своих доходов.
Напомним, что 31 декабря 2024 года истекло пятилетнее соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транзите через украинскую территорию российского газа в страны Европы. Поставки полностью остановились 1 января в 08:00 мск.
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Анастасия Чинкова